飯店少東設局 服飾店老闆娘墮入連環套遭詐700萬

服飾店老闆娘墮入連環套遭詐700萬。（法新社資料照）

2025/03/07 09:58

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕某大飯店楊姓少東向服飾店老闆娘借錢後，陸續虛構投資標謊稱可賺取收益，又騙她將投資獲利拿去買車，實際上卻都被他挪去還賭債，還假借父親身分持續向老闆娘騙錢，被害女遭詐700萬才知上當，新竹地院依詐欺等罪將楊男判刑3年半，犯罪所得700萬元沒收。

法官調查，楊男於109年2月間前往新竹市某服飾店修改衣服，因而結識林姓老闆娘，聲稱其父親係某國際大飯店負責人，使林女認為他有充分資力背景，因而陸續借款給楊。楊男因已積欠多筆債務而尚未清償完畢，明知自己實際無進行網購公司投資，而於109年6月間出示某網購公司臉書專頁，並向林女佯稱某網購公司可供投資，並於每季會有分紅，分紅入帳後再與其拆帳等語，致林女被騙40萬元。

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事後楊男佯稱已自新竹香山大庄部分金主集資部分金額，並交由花蓮暱稱為「哥哥」之人代為集資炒股，誘使林女誤信投資將可分潤，而於店裡交付150萬元現金給楊男。

楊男因積欠賭債，向林女佯稱因先前代為投資股票集資炒股，已可分得250萬元等語，林女表明欲退出獲利了結，楊男提議將獲利拿去購車，佯稱有車行的朋友，跟他買車較便宜，結果林女又匯款376.5萬元，都被楊男拿去還賭債。

楊男因前後向林女借款及藉稱有投資管道而施詐之金額已合計累積多達數百萬元，為應付林女催討款項，詐稱款項均有請台中「楊男」簽發本票，若要兌現，必須先行匯款等語，致林女又匯出236萬元。

楊男冒用其父親身分，與林女加line後，詐稱已經準備2000萬元要還給她，但銀行經理需要紅包，請她代為準備紅包8萬元，事後林女發覺有異而未能繼續得逞。

法官審酌被告竟不思以正當方式賺取金錢，利用告訴人對己之信任，分別以虛構投資標的可賺取收益、代為購車、虛構他人身分之方式，向告訴人分別詐取款項，漠視法紀且不尊重他人財產權，所為應予譴責，且審理中猶飾詞卸責，未見一絲反省之意，犯後態度不佳，最後依詐欺取財罪、行使偽造有價證券罪判刑3年6月，犯罪所得700萬元沒收。

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