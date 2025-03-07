娃娃機夾鋼碗刮PS5 法院認定「以小搏大」台主遭判刑

娃娃機。示意圖（資料照）

2025/03/07 06:54

〔記者王捷／台南報導〕娃娃機台夾刮刮樂，這是目前娃娃機常見的遊戲方式，但陳姓台主擺放機台夾鋼碗、抽PS5遊戲機，台南地方法院認定是「以小搏大」的賭博行為，依違反「電子遊戲場業管理條例」的非法營業罪，判處陳男拘役30日。

陳男的娃娃機台上放了刮刮樂，玩家投幣20元，夾到機台內的不鏽鋼碗後，就可獲得抽獎機會，可以抽到PS5遊戲機。警方認定該機台具賭博性質，去年9月間查扣選物販賣機1台、IC板1塊、不鏽鋼碗6個、刮刮樂3張及PS5遊戲機1台。

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法院審理時，陳男否認犯行，辯稱這只是娃娃機，並無賭博行為，然而，法官依據經濟部函釋認定，機台內的遊戲方式帶有「射倖性」，玩家投入20元有機會獲得價值約1萬5000元的PS5遊戲機，超出「對價取物」的範圍。

此外，玩家透過小額金錢投入換取抽獎機會，有機會獲得高價值商品，具備「以小搏大」的賭博性質，但陳男未領有電子遊戲場業營業許可，擅自經營具有賭博性質的機台，違反政府管理規範，實在不應該，所以應該要處罰。

法院考量機台擺放數量不多，規模不算太大，但陳男犯後否認犯行，並衡量其品行、智識程度、家庭及經濟狀況，最終判處拘役30日，可易科罰金，並宣告沒收涉案機台及PS5遊戲機。本案仍可上訴。

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