誆3嬰靈纏身敲詐直播妹17萬 神棍還嗆「法院無法判神力」

直播妹腰痠求助陳姓男粉，陳男自稱乩身，誆她稱嬰靈纏身，敲詐17萬多要辦超度法事，一審判5月，二審和解改判緩刑3年。（記者王捷攝）

2025/03/07 06:18

〔記者王捷／台南報導〕一名直播妹跟陳姓男粉聊天，講到腰痠好不了，陳男立刻自稱「廣澤尊王」乩身，認為她受嬰靈纏身，但超度法事收費6萬5000元，直播妹急匯17萬多要度3嬰靈，但腰痠沒好才知上當，陳男還嗆稱「法院無法判神力」，但一審嘉義地院認定詐欺罪，判5個月徒刑，陳男與直播妹和解後，台南高分院改判緩刑3年。

38歲的陳男從直播節目認識直播妹，兩人聊了半年，陳男在聊天過程中，得知直播妹有腰痠背痛的問題，便誆稱她因「過去墮胎，嬰靈纏身」，導致身體不適，而他能與直播妹認識，是因為直播妹上輩子是九天玄女，神明給他們的正緣，他可以透過法事替直播妹消解解厄。

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信奉基督教的直播妹，因對民間信仰不甚了解，加上對身體不適感到焦慮，依陳男指示，在短期內分13次匯款至對方帳戶，然而她的腰痠沒有變好，家人得知後提醒她可能受騙，直播妹遂要求陳男提供辦理法事的照片、支出單據等證明，卻發現對方無法提出任何證據。

進一步查證後，直播妹發現陳男自稱的宮廟地址根本不存在，他的「乩身」身分也無法證明，驚覺受騙後，立即向警方報案。但陳男辯稱，他沒逼迫直播妹，這些錢都是對方心甘情願給他的，他是否具有神力，並非司法機關能判斷，做法事的價格，也不是司法機關可以用世俗眼光論斷。

不過嘉義地院判5個月徒刑、宣告沒收犯罪所得後，陳男立刻認罪，並先付了4萬元，且陸續支付部分賠償款達成和解，台南高分院二審因此改判緩刑3年。

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