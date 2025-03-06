涉精舍命案續押3個月！作家王薀辯「救蔡女3次」：怎會取她性命

涉夥同信徒將蔡姓女信徒虐死的佛教文學作家王薀（後）。（資料照）

2025/03/06 23:54

〔記者張文川／台北報導〕佛學作家王薀（本名王江鎮，男）去年7月涉嫌夥同其精舍的多名信徒，共同虐死蔡姓女信徒，台北地檢署6日依強制及傷害致死罪嫌，起訴王薀等13人，並移審4名在押的被告王薀、「讀書會師姐」幹子昀、梁碧茵、游秀鈴，台北地院晚間開接押庭，晚間9時先裁定3女續押禁見後，再訊問王薀，深夜11時30分亦諭知，王薀繼續收押禁見3個月。

王薀全盤否認犯案，甚至撇清他沒有參與該宗教組織，他只是常去整理東西，沒有控制權，他還當庭哽咽說，他寫過60多本暢銷書，為台灣爭取世界第一，他的眼疾在看守所愈來愈嚴重；蔡女的往生，他比誰都難過，他曾經救過蔡女3次生命，「我若要取她性命，不用等到現在」，但終究無法說服法官，仍被裁定續押。

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法官認為在押4人皆否認傷害致死罪，供述避重就輕，說詞出入甚大，偵查期間各有滅證、勾串舉動，團體內成員彼此關係嚴密、上下隸屬分明，人際控制力甚高，有利用組織控制力以使相關證人翻供的高度風險，有勾串及滅證之虞，且本案採國民法官制，國民法官未必能接觸到全部卷證，程序也有相當的變異性，為確保後續審理，有必要繼續羈押禁見。

王薀的律師團由王子毅、鄭凱鴻、薛智友組成，採無罪答辯，主張王薀7月24日凌晨1點半就已離開水月草堂，未出手也未指示信徒凌虐蔡女，案發後王也未積極參與勾串、滅證的舉動；當晚在場人員發現蔡女神色異狀時，只通知3名學姐，並未通知他，他不知情，更無法預見或防免蔡女的死亡。

鄭凱鴻主張，檢方起訴架構是，王薀在該組織至高無上，大家都聽他的，蔡女因為得罪王而遭毆致死；但蔡女追隨王薀修行20年，她算錯帳讓王薀少拿數百萬元，或患新冠肺炎傳染其他信徒，都是好幾年前的事，顯得牽強附會，王薀沒有打死蔡女的動機，應只是住持吳慧珠和信徒造成的死亡意外，死因和王薀沒有因果關係。

檢方當庭反駁，王薀等人以宗教之名、行霸凌之實，利用宗教力量斂財，以果報、業力、下地獄等宗教概念，由上而下嚴密控制信徒，鞏固自己的上師地位和權力，王刻意淡化他是該組織萬人擁戴的上司，推稱是「女生間常打打鬧鬧」、「如果他們尊重我，就不會發生這件事」，將責任歸咎於3名「學姐」和住持。

檢方認為，王薀不滿蔡女使他損失數百萬元，有霸凌蔡女的動機，案發後召開電話語音會議串證，使在場人員說法一致，水月草堂監視器的線路被剪斷，師姐們藏匿手機，並要求在場人員交出手機，有多項串證、滅證事實，王薀不住在戶籍地，該組織在北市大安區就有10處據點，信徒遍布海內外各地，王薀擁有上億資產，有逃亡能力，不予續押難以建請法院將他續押。

法官6日傍晚5時開始，依序訊問幹子昀、梁碧茵、游秀鈴，至晚間8時35分詢問3女完畢，9時諭知3女續押禁見後，接著訊問主嫌王薀至深夜11點多，法官深夜11時40分裁定王薀羈押禁見3個月。

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