屏東1歲半女嬰喝奶後突抽搐、嘔吐 消防員急救援

屏東縣新園鄉傳出女嬰喝奶後嘔吐抽蓄。（消防局提供）

2025/03/06 23:16

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣新園鄉今天上午驚傳女嬰喝奶後，突然嘔吐抽蓄意識不清，阿公阿嬤見不對勁，急忙請救護車前來，消防人員到場，立刻後送東港輔英醫院救治。

屏東縣119勤務指揮中心今天上午獲報，新園鄉港崗路的某戶民宅，有女童喝奶後嘔吐抽蓄意識不清，分隊獲報後由救護人員廖柏勛與鍾明穎前往處理。

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兩人到達現場時，該名年僅1歲7個月的女嬰仍由阿公抱在懷中，救護人員詢問狀況接手後，給予生命徵象與意識狀態監測，確定已無抽搐情形，但仍有間接性的啼哭與嘔吐，意識尚清楚，給予兒童氧氣面罩治療維持呼吸道通暢與保暖，火速送往東港輔英醫院救治。

女嬰的阿嬤說，因女嬰爸媽上班關係，平日都由祖父母24小時全天候照顧，今日早上約8點30分剛餵女童喝完200cc牛奶後約10分鐘，就發現女童不斷嘔吐且伴隨有抽搐情形，一時之間也慌了手腳，趕緊撥打119報案，也很感謝救護人員到場後，很快速妥善處置並送醫診治；後續追蹤，女童病情初步穩定後，家屬已轉送高雄義大醫院做進一步檢查。

屏東縣新園鄉傳出女嬰喝奶後嘔吐抽蓄。（消防局提供）

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