為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    屏東1歲半女嬰喝奶後突抽搐、嘔吐 消防員急救援

    屏東縣新園鄉傳出女嬰喝奶後嘔吐抽蓄。（消防局提供）

    屏東縣新園鄉傳出女嬰喝奶後嘔吐抽蓄。（消防局提供）

    2025/03/06 23:16

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣新園鄉今天上午驚傳女嬰喝奶後，突然嘔吐抽蓄意識不清，阿公阿嬤見不對勁，急忙請救護車前來，消防人員到場，立刻後送東港輔英醫院救治。

    屏東縣119勤務指揮中心今天上午獲報，新園鄉港崗路的某戶民宅，有女童喝奶後嘔吐抽蓄意識不清，分隊獲報後由救護人員廖柏勛與鍾明穎前往處理。

    兩人到達現場時，該名年僅1歲7個月的女嬰仍由阿公抱在懷中，救護人員詢問狀況接手後，給予生命徵象與意識狀態監測，確定已無抽搐情形，但仍有間接性的啼哭與嘔吐，意識尚清楚，給予兒童氧氣面罩治療維持呼吸道通暢與保暖，火速送往東港輔英醫院救治。

    女嬰的阿嬤說，因女嬰爸媽上班關係，平日都由祖父母24小時全天候照顧，今日早上約8點30分剛餵女童喝完200cc牛奶後約10分鐘，就發現女童不斷嘔吐且伴隨有抽搐情形，一時之間也慌了手腳，趕緊撥打119報案，也很感謝救護人員到場後，很快速妥善處置並送醫診治；後續追蹤，女童病情初步穩定後，家屬已轉送高雄義大醫院做進一步檢查。

    屏東縣新園鄉傳出女嬰喝奶後嘔吐抽蓄。（消防局提供）

    屏東縣新園鄉傳出女嬰喝奶後嘔吐抽蓄。（消防局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播