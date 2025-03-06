桃市復興區前區長曾志湘涉收回扣 與白手套、廠商續押3個月

桃園市復興區前區長曾志湘。（記者余瑞仁翻攝）

2025/03/06 22:04

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市復興區前區長曾志湘，涉嫌透過秘書室總務蔡幸蓁向廠商收賄360萬元，蔡女另於擔任里幹事期間涉浮報經費牟利3萬5千元，桃園地檢署約談曾、蔡、廠商吳淳洋到案，複訊後向桃園地院聲請羈押3人獲准；桃檢今偵結，將曾、蔡女及吳姓廠商依貪污治罪條例罪嫌起訴。

曾、蔡、吳今下午移審桃園地院，法官認為曾志湘至今否認犯罪，然共犯指述歷歷，犯罪嫌疑重大，且曾與蔡女間具有相當之層級關係，且說詞明顯迥異，有事實足認全案被告有勾串證人之虞，裁定3被告持續羈押3個月，並均禁止接見通信。

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起訴指出，67歲的曾志湘為桃園市復興區首位民選的直轄市山地原住民區長，後因賄選案被起訴請辭，經補選當選於2015年7月27日上任，至2018年12月25日卸任，任職期間涉嫌利用小型採購案收回扣，透過58歲總務蔡幸蓁擔任白手套，收受49歲廠商吳淳洋交付的賄款。

吳淳洋5家公司商號實際負責人，為求曾志湘以其區長權力，於採購案招標程序中予以協助，或將10萬元以下無須公開招標的小額採購，直接交由其所屬公司辦理，與曾志湘約定取得標案或小額採購案，依採購金額3%至10%不等比例給付回扣，並於2016至2018年間，於每年農曆春節前結算當年度應給付賄款金額後，由公司莊姓女會計出帳將錢給吳，吳交付給蔡女，蔡女再將賄款放到區長辦公桌抽屜內，前後共計360萬元，曾志湘則分給蔡女共40萬元。

蔡女另於2021、2022年擔任復興區公所三民里里幹事期間，利用辦理三民里環保志工相關服裝及活動採購案，指示莊女提供虛報、浮報採購項目及價格的報價單及收據，以此向公所請款，待廠商取得款項後，將虛報、浮報款項共3萬5千元交付蔡女。

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