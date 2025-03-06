北市精舍命案 3「師姐」續押禁見3個月

台北地檢署偵辦北市精舍命案，提訊女信徒幹子昀（右一）。（資料照）

2025/03/06 21:22

〔記者張文川／台北報導〕佛學作家王薀（本名王江鎮）涉夥同精舍信徒，共同虐死蔡姓女信徒，台北地檢署今依強制及傷害致死罪嫌，起訴王薀等13人，並移審4名在押被告王薀、「讀書會師姐」幹子昀、梁碧茵、游秀鈴，台北地院傍晚召開接押庭，先訊問3名師姐，3人都否認犯罪，法官認為說詞避重就輕，有勾串與滅證之舉，也可能利用組織控制力改變證人證詞，裁定3女皆續押禁見3個月。

法官吳家桐依序訊問幹子昀、梁碧茵、游秀鈴，至晚間8時35分詢畢幹子昀等3名師姐，待諭知3女續押後，再行訊問主嫌王薀。

請繼續往下閱讀...

3女皆否認犯罪，幹女自認沒有對蔡女下重手，蔡女死亡時並不在場，也不會勾串或滅證，請求交保。游女自承王薀老師為神聖不可侵犯的存在，辯詞處處迴護王薀。梁女強調她不是主導者，讀書會內彼此平等互稱師姐、師兄，沒有階級之分，她對太多事都很不了解。

但檢方認為她們在精舍居於領導地位，有影響證人證詞的影響力，其供詞也顯然經過勾串，未來國民法庭將以證詞優先，有必要羈押以確保證人證詞，建請法院續押禁見。

檢察官指出，本案是分工縝密、精心勾串證詞的宗教案件，偵查過程非常艱辛，被告之間相互勾串、滅證的具體事實多達15項，去年7月發生後，直到今年1月才有重大突破，若非藝人李威夫婦1月10日約談到案說明全部實情，本案至今恐怕仍是懸案，王薀等人可能仍逍遙法外。

檢方解釋，王薀與幹子昀等3名師姐犯後刻意逃避追查，幹女接獲警方通知約談後，她先將手機交給張姓友人，再前往到案，偵訊時不願供出現住地址，讓檢警又花了不少時間才查出她住處，有逃亡之虞。

檢方指出，幹女等3名師姐在精舍的讀書會組織中居於主導者，地位僅次於王薀，信徒有許多事都要透過3女向王薀轉達，該精舍的信徒遍及海內外多達數千人，資產亦多。

檢方又指出，該團體內曾使用逼迫簽本票、切結書、跪地發誓等手段迫使信眾信服，難免會使信徒因擔心遭「業報」、因果、報復、金錢損失，而被迫陳述串證後的對外統一說詞，而不敢據實陳述，若讓其交保，依其在讀書會的地位和影響力，難保其不會影響、改變信徒的供詞與證詞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法