玩命！台1線花壇段遇酒測 轎車逆向倒車300米逃逸

警方在台1線花壇段執行酒測，黑色轎車突瘋狂倒車300米逃竄。（民眾提供）

2025/03/06 21:10

〔記者湯世名／彰化報導〕玩命倒車！彰化縣警局保安隊、交通隊今天（6日）在台1線彰化花壇段北上、南下車道實施酒測勤務，1輛轎車在南下靠近攔檢點時，突然瘋狂倒車300多公尺，險些撞到後方汽、機車，最終從中央分隔島缺口轉北上車道疾駛而去，警方根據車號追查，不排除是心虛躲酒測。

1名駕駛指出，今天下午3點多他開車行經花壇鄉台1線南下車道時，前方突然有1輛黑色轎車瘋狂倒車，沿路左搖右晃，嚇得趕緊踩煞車，黑色轎車從他右側竄過時，還差點撞到後方的機車騎士，機車騎士嚇得趕緊閃躲；黑色轎車一路逆向行駛，後方的轎車也都緊急閃避。

請繼續往下閱讀...

彰化縣警局保安隊指出，今天他們與交通隊執行下午2點到晚間6點的酒測臨檢勤務，他們在北上車道、交通隊在南下車道，攔檢員警發現有1輛轎車原本已靠近攔檢點，卻突然火速倒車，且沿途疾駛逾300米，差點發生車禍，最終在一處中央分隔島缺口轉彎後，往北上車道逃逸。

保安隊表示，已根據民眾提供的行車紀錄器，鎖定該輛黑色轎車車號，將通知車主到案；該輛黑色轎車已構成逆向行駛、拒絕攔檢等罪嫌，是否有飲酒而躲酒測，將在通知車主到案後釐清。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

黑色轎車突倒車，差點撞上機車騎士。（民眾提供）

警方在台1線花壇段執行酒測，遇到轎車瘋狂倒車逃逸。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法