高雄6歲童臉手瘀青紅腫 母控幼兒園代課主任傷害

男童臉頰、手部瘀青紅腫，母怒告幼兒園代課主任傷害。（讀者提供）

2025/03/06 23:07

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市鳳山區一所私立幼兒園有家長指控，6歲兒子疑遭代課主任不當管教，造成臉頰、手臂等處瘀青紅腫，她今報警提告傷害罪，警方為求慎重報請檢方指揮偵辦，教育局也介入調查，據了解，代課主任僅將男童拉到旁邊，否認不當管教，警方正調閱監視器畫面釐清，全案朝向傷害罪偵辦。

一名家長指控6歲兒子因幼兒園班導師請假，昨由園方主任暫時代課，她放學接兒子回家後，卻發現他的臉頰、手臂等處瘀青紅腫，指控代課主任涉嫌對兒子不當管教，今到幼兒園討公道未果，園長以有事公出為由未出面。

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家長事後上警局，對代課主任提出傷害告訴，警方通知該名主任到案，由於涉及疑似虐童案件，警方非常重視且為求慎重，報請檢察官指揮偵辦，不方便對外說明。

教育局也介入調查，今請幼兒園進行校安通報，據了解，代課主任稱當下男童影響到其他孩子，將他從隊伍裡拉到旁邊，至於男童臉頰傷勢她不清楚，否認體罰、虐童、不當管教情事。

由於幼兒園案發現場裝有監視器，警方將調閱監視器畫面，以釐清事情真相，全案朝向傷害罪嫌偵辦；教育局也依教保相關人員違法事件展開調查。

教育局表示，已責請幼兒園務必暫時不得讓涉案教保服務人員接觸幼兒，並加強輔導幼兒心理情形，以維護幼兒權益。

教育局說，全案如經調查屬實，將依情節輕重裁處，最高可對行為人裁罰60萬元，倘情節重大則依法裁處幼兒園減招、停招、停辦或廢止設立許可，行為人予以解聘且1至4年，或終身不得在幼兒園服務。

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