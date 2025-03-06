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    約學妹念書變性侵！嘉義女嗆學長「學法律應知道 」

    就讀大學法研所的李姓男子指侵、猥褻學妹，台南高分院（圖）依強制性交罪判他四年六月徒刑。（記者王俊忠攝）

    就讀大學法研所的李姓男子指侵、猥褻學妹，台南高分院（圖）依強制性交罪判他四年六月徒刑。（記者王俊忠攝）

    2025/03/06 21:59

    〔記者王俊忠／台南報導〕嘉義地區1名就讀大學法律系研究所的李姓男子，在網路交友軟體結識該大學1位學妹小宜，李男約女方到他租住處讀書。李竟趁此機會兩度以手指侵入女方下體並用生殖器磨蹭女方身體。李男上訴到二審，但高等法院台南分院不採信其辯解，依強制性交罪判李男4年6月徒刑，還可上訴。

    二審判決指出，李男是於2019年10月27日在交友軟體認識其大學的學妹小宜（已滿18歲），兩人相約到李男位於嘉義民雄鄉的租屋處讀書。當天晚間6點許，李男騎機車載小宜到他的租屋處，兩人原本先坐在書桌前念書。

    不料，李男手開始不規矩、撫摸女方的腰、大腿與胸部，小宜撥開學長的手、喊說「不要、正經一點」，李男不管女方的拒絕、繼續摸女方大腿，還伸進女方的裙子、內褲，以手指侵入學妹的下體性器官。

    小宜為逃離學長魔手、說要去上廁所，她上完廁所後與學長又坐回書桌前，李男說要看小宜的大腿比例，小宜就站起來，李男再次用手伸進學妹內褲、侵入其性器官，小宜又把學長的手撥開。

    李男竟把小宜推到床邊、從後方用生殖器隔著裙子磨蹭女方屁股，還把女方的安全褲、內褲拉下，小宜也即拉上安全褲與內褲，如此重複2、3次，李再將學妹推到床上，小宜抗拒學長說「不要，這是強制性交，你學法律的你應該知道」，李仍壓在女方身上用生殖器磨蹭小宜身體。

    後來，小宜持續推開李男，李起身後，女方即聯絡另位陳姓男友人並求救，陳男當晚9點多騎機車前往李的租住處載走小宜，事後小宜報警法辦這名法研所的色學長。

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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