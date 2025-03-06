27歲女子台中摩鐵吸毒 昏迷送醫不治

台中市五分局四平所長紀明仁說明案情。（警方提供）

2025/03/06 20:21

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區某摩鐵今（6日）驚傳命案，27歲張姓女子疑吸毒過量，昏迷後送醫不治，警方在房內找到多包拆封過的毒咖啡包，43歲王姓男子供稱，兩人昨晚投宿並共同吸食毒品，警方將王男帶回調查，將於明報請檢察官相驗釐清死因。

台中市消防局今日上午10時35分，接獲北屯區某汽車旅館櫃檯人員報案，指稱房內一名女子突然昏迷，救護人員趕到時，她已無生命跡象，送醫後回天乏術，警方調查，該張姓女子昨晚10時許與王姓男子入住，今日上午10時許出現昏迷症狀，王男發現異狀後，立刻通報旅館人員求救。

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警方現場勘查發現，房間內留有6包拆封過的毒咖啡包及2包未拆封毒品，王男向警方坦承，兩人於房內吸毒，詳細死因待進一步相驗，警方目前正擴大追查毒品來源，並釐清王男與死者的關係及詳細案情。

據了解，這間汽車旅館去年11月14日也曾發生類似案件，當時，一名31歲歐姓女子與張姓男子入住，隔日清晨男子外出購買早餐返回房間後，發現歐女已手腳冰冷、無生命跡象，經送醫仍不治，警方在她的隨身包內發現疑似「喪屍煙彈」毒品。

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