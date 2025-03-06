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    屏東內埔「驚蟄」傳槍響！毒蟲拒檢駕車衝撞 員警開8槍逮人

    警方起出盧嫌的毒品。（警方提供）

    警方起出盧嫌的毒品。（警方提供）

    2025/03/06 21:35

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣內埔鄉昨天下午5時許傳出槍響，盧姓毒蟲拒檢逃逸隨地丟棄毒品，被逼到死巷還加速衝撞員警，員警連開8槍將盧嫌逮捕。

    昨天是「驚蟄」節氣，但在純樸的內埔鄉卻傳出驚天槍響，警方指出，內埔分局內埔分駐所員警昨天巡邏時，行經內埔鄉中興路段，發現1輛轎車轉彎未使用方向燈，上前進行攔檢。

    該輛轎車的駕駛不服攔停稽查，還沿路危險駕駛逃竄，並在行經勝光路段時，疑似畏罪，將車內的毒品沿路外拋，隨後又高速逃竄至南平路段，但因巷弄狹小難以前進，兩員警持槍下車，並喝令盧嫌下車。

    不過盧姓嫌犯不從，先是倒車衝撞警車，警方隨即開槍射擊輪胎，但盧嫌又再往巷弄深處開去，卻遭車輛阻擋，警方再上前噴灑辣椒水，盧嫌仍繼續駕車衝撞，執勤員警險遭車門夾在牆內，隨後盧嫌因被堵死而停下，員警立即向前壓制逮人。

    警方事後清點，員警共向車輛輪胎射擊8槍，壓制過程還遭到盧嫌反抗，有員警因此受傷，也在車內查扣海洛因、安非他命等毒品，全案依毒品、公共危險等罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方起出盧嫌的毒品。（警方提供）

    警方起出盧嫌的毒品。（警方提供）

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