中天換照被駁回提上訴 最高行廢棄發回更審

中天電視。（資料照）

2025/03/06 19:10

〔記者楊國文／台北報導〕中天新聞台5年前申請換發衛星廣播電視頻道執照，國家通訊傳播委員會（NCC）審議駁回，決議不予換照，退出有線電視第52台頻道，中天電視不服提起行政訴訟，求償國賠79億5369萬多元，台北高等行政院認定評分審查基礎錯誤，撤銷原處分，部分敗訴；中天電視和NCC均上訴，最高行政法院今天廢棄原判決，發回台北高等行政法院更審。

中天電視於2020年6月8日檢具申請書和換照營運計劃，就其經營的中天新聞台向NCC申請換 衛星廣播電視事業執照。經NCC 開會討論，認定中天新聞台有大量申訴案、且有25件違規案，大股東直接、間接介入新聞製播，顯示內控與自律機制失靈，決議「不予換照」，駁回其換照申請。

請繼續往下閱讀...

中天電視不服，提起行政訴訟，認為NCC聽證程序違法，處分未依正當法律程序，請求撤銷原處分，並以NCC違法不予換照，造成商譽損失及營業損失，請求依照國家賠償法規定，賠償中天電視新台幣79億5369萬多元。

台北高等行政法院審理認為，NCC審查應以修正後的2018年辦法為評分標準，卻用新版換照辦法評分，造成審查基礎錯誤，前年5月判決中天電視部分勝訴及部分敗訴，中天電視訴請撤銷原處分為有理由；另外，中天電視請求命NCC作成准予換照處分部分，仍待NCC依重為審議後，作成適法決定。

至於中天電視請求依國家賠償法損害賠償部分，因換照申請應否許可，尚待NCC重為審議，此部分請求則無理由。

中天電視和NCC分別就其不利部分，上訴最高行政法院。

最高行政法院理認為，換照審查辦法就未來6年營運計畫的5個審查項目，雖明定準用申設審查辦法所定的評分基準，但所謂「準用」，是就某事項所設的規定，於性質相同或相類似的範圍內，適用於其他事項，並非必須完全依受準用法規的規定。

最高行指出，NCC因頻道換照與申設性質上的不同，在準用2018年修正後申設審查辦法第13條第1項時，經審酌未來營運計畫5項目在換照審查時應考量的輕重程度後，仍維持依原來的評分標準，尚難謂違法。通傳會7位委員就本件申請換照的各審查事項，已依換照審查辦法所定審查項目逐一審查評分，則委員審查的基礎事實並無不同，尚難僅因評分比重的差異而認其作成決定的事實基礎有錯誤。兩造均就不利部分提起上訴，均有理由，將原判決廢棄，發回北高行更審。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法