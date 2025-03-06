升任前1天遭拔官！查王大陸遭詐涉洩密 代理隊長疑「誤傳」主動通報自清

藝人王大陸遭詐騙360萬元，傳出洩密案，檢警釐清中。（資料照）

2025/03/06 18:54

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市刑警大隊劉姓代理偵查隊長意外捲入藝人王大陸涉嫌教唆毆人案，經警方內部調查，與洩密供黑幫毆人案無關，而是受理偵辦王大陸遭詐騙360萬元中，將資料「誤傳」給居中協調報案的富二代游翔閔，以致發生疏漏。

目前，北市警督察室與警政署政風室查察全案無對價關係，或蓄意洩情節，純係劉姓偵查隊個人行政疏失，仍將拔掉代理隊長職務，轉調市警局民防管制中心警務正。

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警方表示，41歲的劉姓代理隊長，103年間調任北市刑警大隊任職，期間，屢破重大黑幫暴力犯罪集團，和黑幫組織販毒案，備受警界重用和晉升，並原訂3月7日由代理隊長正式升任偵查隊長。

根據警方調查，王大陸是在台期間，經人介紹認識陳姓男子，對方表示可以幫助他逃兵役，結果遭詐騙新台幣360萬元。王大陸想報案討回鉅款，但僅只知道對方綽號和姓氏，一時間無計可施。

由於富二代游翔閔與警界部分人士熟悉，王大陸便在游的居中協助下，由游翔閔透過昔日在警界工作的朋友介紹，先由游和劉員協調報案時間。同時，游亦請託北市議員向刑警大隊長表示王大陸藝人身份敏感，提出關切。

LINE傳偵查小隊 疑誤點富二代游翔閔

2月13日下午2時，王大陸在游翔閔的陪同下，親自到北市刑大正式報案，並提供相關資料讓警方進行蒐證，期間，因王大陸經常往返中國，所以泰半是由游翔閔和警方作連繫。

警方表示，偵蒐能力極強的劉員，迅速掌握涉嫌詐騙王大陸的男子資料，並根據「警政署智慧分決策系統資料」內容，交由偵查小隊製作相關犯嫌指認圖表，以待王大陸返台時作指認。

但是錯誤發生的關鍵點，就是劉員利用Line傳資料分享給偵查小隊長時，當時王大陸與游翔閔都在刑大，但因點選錯誤，誤將資料傳送給游翔閔而不自知。直到2月下旬，劉員奇怪偵查小隊一直未將報表交出，在詢問下才發現誤傳給游閔翔。

不料，近日王大陸逃兵風波和教唆黑幫打人事件愈演愈烈，劉員主動將誤傳資料情事主動告知北市刑大大隊長盧俊宏，交由新北檢指揮調查自清，並配合政風單位協助調查。

根據北市督察室與警政署政風室查扣劉員手機蒐證調查，劉員與游的對話內容、時間點，均符合劉員陳述，也均無刪除內容的動作，研判資料外洩之事應屬無心之過。

警方今日下午6時會將劉員及調查結果送交新北地檢署，交由檢察官進行覆訊，至於檢方是否另有質疑，北市警方將全程配合調查。

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