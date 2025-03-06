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    台中第五市場火警波及多家名店 市府出手了

    第五市場昨天深夜發生大火，8間店家被燒毀，包括50年老店樂群早點、太空紅茶冰等熱門店家都遭波及。（經發局提供）

    第五市場昨天深夜發生大火，8間店家被燒毀，包括50年老店樂群早點、太空紅茶冰等熱門店家都遭波及。（經發局提供）

    2025/03/06 18:23

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市第五市場昨天深夜發生大火，8間店家被燒毀，包括50年老店樂群早點、太空紅茶冰等熱門店家都遭波及。市府經發局表示，失火點是市場外店舖，公有市場內3處攤商緊臨也受損，因為遭斷電，多數攤商被迫歇業，搶救後逐步復電，市府也趕緊協助清運，希望明天能恢復營運，並協助市場內攤商修繕，也會重新整理市場電力線路，並向中央爭取經費改善市場硬體。

    台中第五市場樂群街、自立街店面，5日深夜傳出火警，爌肉飯、服飾店被燒毀，名店太空紅茶、樂群早點等也因鐵皮店面相連波及燒毀。

    市府經發局市場管理科長蔡永福到現場勘查協助，第五市場外有5家私人店舖燒毀，市場內3家攤商包括肉粽攤、丸子攤等攤位緊鄰，也受到影響，由於市場遭斷電，要等火災鑑識後，才恢復供電，第五市場約120多家攤商，今天3分之2攤商停場，今天全力復電，明天協助整理環境，清理燒毀廢棄物，之後修繕市場、重整電力線路。

    市場外的店舖因非屬公有市場，業者自行修繕，表達會盡快修復店，重新做生意。

    第五市場昨天深夜發生大火，50年老店樂群早點、太空紅茶冰等熱門店家都遭波及，公有市場內3處攤商緊臨也受損。（經發局提供）

    第五市場昨天深夜發生大火，50年老店樂群早點、太空紅茶冰等熱門店家都遭波及，公有市場內3處攤商緊臨也受損。（經發局提供）

    第五市場昨天深夜發生大火，50年老店樂群早點、太空紅茶冰等熱門店家都遭波及，公有市場內3處攤商緊臨也受損。（經發局提供）

    第五市場昨天深夜發生大火，50年老店樂群早點、太空紅茶冰等熱門店家都遭波及，公有市場內3處攤商緊臨也受損。（經發局提供）

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