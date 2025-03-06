風水諧音梗？青松、梅樹還有櫻花 台中這警所植栽藏玄機

台中市豐原警分局社口派出所門口種了「青松及梅樹」，希望轄區「輕鬆沒事」平平安安。（資料照）

2025/03/06 18:02

〔記者許國楨／台中報導〕為讓轄內治安與交安平順，警察機關植栽也有學問！究竟種什麼樹最好，答案就是「青松」（音同輕鬆）、「梅樹」（音同沒事），而台中市第六分局工業區派出所，除了這兩種樹外，近期櫻花悄悄綻放，吸引不少民眾駐足拍照，員警透露，這三種樹有「櫻」該輕「松」「梅」事的吉祥象徵，饒富趣味。

第六分局工業區派出廳舍於2009年完工，是許多工業區就業的市民上班必經之地，派出所肩負交通及治安重擔，為提供市民更親善的洽公環境，該所種植許多花草樹木，綠化辦公廳舍，其中大門的羅漢松、後門的梅花樹及側門的櫻花樹，最具代表性。

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其實，這間派出所不只櫻花美，還相當講究植栽佈局，其中「青松、梅樹」的配置，竟還蘊含玄機，原來，這是源自台中另間派出所的習俗，種植松樹與梅樹，因為諧音關係，象徵治安與交安能夠輕「松」、「梅」事，帶來好運與平安，據說這個「風水植栽法」頗靈驗，讓轄區治安相對平穩，因此其他派出所也開始效仿。

員警透露，這三種樹象徵著工業區的治安與交安，「櫻」該輕「松」「梅」事，雖然風水一說見仁見智，但不可否認的是，這些樹木確實美化了環境，也讓警局變得更親民，洽公時也能被美景療癒，六分局說，下次經過工業區派出所，不妨停下腳步，看看這片意外的「賞櫻勝地」，分享春暖花開的喜悅，順便感受一下「輕鬆沒事」的好運氣氛圍。

台中市第六分局工業區派出所近期櫻花悄悄綻放，吸引不少民眾駐足拍照。（警方提供）

台中市第六分局工業區派出所近期櫻花悄悄綻放。（警方提供）

台中市第六分局工業區派出所。（警方提供）

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