兒子疑酒駕撞車！媽媽趕來頂罪 法官判她無罪

台中地院（圖）認為陳男沒有觸犯刑法，陳母無頂替犯人可言，判決她無罪。（記者張瑞楨攝）

2025/03/06 17:49

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市陳姓男子疑似酒駕，開車撞上路旁兩輛轎車，他趕緊電告母親，陳母到場後向警方謊稱是她開車，她還接受警方酒測，警方調監視器，發現駕駛竟是男性，依頂替犯人罪法辦起訴。台中地方法院卻認為，陳男只有因過失而損壞他人轎車，但毀損不罰過失者，此案沒有人傷亡，陳男沒有觸犯刑法，就不是犯人，既然不是犯人，就無頂替犯人罪可言，據此判決陳母無罪。

判決書指出，陳男於2023年6月29日凌晨5時許，開車於台中市區撞上路旁的兩輛轎車，他可能酒駕或有其他原因，趕緊通知母親到場協助處理，他隨即離開現場，陳母到現場後，向到場處理員警佯稱是她開車，並於6時許接受酒測，警方調閱監視器，發現陳母並非駕駛，進而將她法辦。

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台中地方法院審理時認為，如果不是觸犯「刑罰法規」所規定的罪名，只是違反社會秩序維護法，或其他科以行政秩序罰者，就不屬於所謂「犯人」，陳男自撞兩輛轎車時，兩名車主不在現場，亦無人受傷，陳男請母親到場後隨即離去，他僅有過失毀損，但刑法又不處罰過失毀損（毀損不罰過失者），陳男沒有觸犯任何刑罰法規罪名，不是刑法第164 條所謂「犯人」，陳母就沒有謂藏匿犯人或頂替犯人可言，據此判決無罪，可上訴。

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