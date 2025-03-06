涉索賄650萬判13年 郭信良二審喊冤：沒有拿半毛錢

台南市前市議長、現任市議員郭信良。（資料照）

2025/03/06 18:19

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市前市議長、現任市議員郭信良被控，涉與安南區佃西里長高進見共同向佃西自辦市地重劃會長廖堅志索賄1300萬元案，二審今天（6日）下午開準備庭。郭信良否認索賄、強調從頭到尾沒收到一毛錢，一審判決不符事實，連台南地方律師都說這案有政治力介入、不敢接他的案子，他只好找北部的律師幫忙。

台南地院2024年11月依貪污收賄罪判郭信良13年徒刑、褫奪公權8年，認定他收賄650萬元要沒收；高進見共同貪污收賄罪，判刑9年、褫奪公權4年，也認定他收賄650萬元要沒收，高進見另涉教唆偽證罪，判刑6月；涉行賄1300萬元的廖堅志因符合自首要件，給予免刑。

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今天下午，高等法院台南分院開準備庭，受理法官詢問郭信良、高進見與廖堅志3名被告是否認罪？郭、高兩人都否認收賄犯罪，但高進見坦認教唆偽證罪部分；廖堅志則說都認罪，並對法官詢問對人、物證、聲請調查證據有無意見？廖都說沒有意見。

但郭信良的律師則對人、物證有無證據能力、是否聲請調查什麼證據說要待閱完全卷之後，再來表示意見，需要兩個月時間閱卷。法官回稱，這案卷證沒有那麼多，不需要那麼多時間吧！

郭信良說，此案一審判決與事實不符、有很大的出入，他從頭到尾沒有拿到半毛錢，希望高分院的法官能看清楚卷證內容與事實，審慎做出正確的判決。

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