涉詐領特別費17萬 烏坵鄉代表會主席陳興德被起訴

金門縣烏坵鄉民代表會主席陳興德擔任副主席、主席期間涉詐領特別費，金門地檢署（見圖）提起公訴。（資料照，記者吳正庭攝）

2025/03/06 17:24

〔記者吳正庭／金門報導〕無黨籍金門縣烏坵鄉民代表會主席陳興德擔任副主席、主席期間，涉嫌以私人消費假藉餽贈、祝賀等名義申報公務支出以核銷特別費。金門地檢署今天說，全案偵查終結，依貪污治罪條例等罪嫌提起公訴，並請法院宣告褫奪公權及沒收犯罪所得17萬1095元。

金門地檢署指出，根據法務部調查局福建省調查處通報，發現陳興德疑似以不實單據核銷特別費，隨即由檢察官席時英指揮福建省調查處偵辦。查出陳興德自2018年12月25日至2022年12月24日擔任烏坵鄉民代表會第10屆副主席，再於2022年12月25日起至今擔任烏坵鄉代會第11屆主席，是具備法定職務權限的公務員。

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檢方指出，陳興德明知烏坵鄉公所依「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」編列鄉代會主席每月可因公支出特別費2萬3700元、副主席1萬1850元，竟意圖為自己不法的所有，基於公務員利用職務上的機會詐取財物、行使公務員登載不實公文書、使公務員登載不實的犯意，於特別費申報截止期限（即隔年1月15日）前的2021年12月間、2023年1月間，持與公務無關的私人消費憑證或偽造文書，以假藉餽贈、祝賀等不實名義，向烏坵鄉公所詐取主席（副主席）特別費，而烏坵鄉公所主計、出納及相關權責人員於形式上審查後，未發現異常，而將特別費匯入陳興德的郵局帳戶。陳興德以此方式，於110年度詐領副主席特別費5萬8250元、於111年度詐領副主席及主席特別費11萬2845元。

檢調查出，陳興德涉嫌於2021年間，在高雄分別購買多台空調設備，其中3台送到陳興德及子在台灣的住處，2台分別送給鄉親新店開幕、喬遷誌喜，另還涉偽造婚宴謝卡，贈送堂妹2萬元結婚禮金。陳興德並於2022年間，購買筆記電腦、顯示器給陳興德在台的兒子，報稱是「協助有關烏坵公共工程業務諮詢」、副主席緊急送醫期間自動費心照顧及處理相關事宜「為感念其善行及工作，贈予筆電」。

檢方指出，陳興德嫌涉犯貪污治罪條例公務員利用職務機會詐取財物、刑法行使公務員登載不實公文書及使公務員登載不實等罪嫌。

對於使用特別費遭訴，陳興德低調未予回應，其友人指出，烏坵鄉親散居台灣各縣市，民意代表服務的對象很廣；陳興德未另行租用服務處，應該是「加強服務功能」的概念，希望將住處兼具接待鄉親，增進聯誼之用。

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