海巡署建立法律諮詢律師制度 延攬6位律師任執法後盾

海巡署延攬胡清竣、邱建銘、楊貴智、林柏宏、舒瑞金及許嘉珊等6位律師擔任法律諮詢律師。（記者邱俊福翻攝）

2025/03/06 17:05

〔記者邱俊福／台北報導〕海巡署為建立法律諮詢機制，特訂定法律諮詢律師試辦計畫，延攬學有專精的胡清竣、邱建銘、楊貴智、林柏宏、舒瑞金及許嘉珊等6位律師，自本月起擔任海巡署的法律諮詢律師，作為海巡人員日後執法工作的堅強後盾，並於昨日舉行律師聘任儀式。

海巡署表示，近來國際情勢詭譎多變，我海域更面臨中國海警船、科研船，以及權宜輪破壞海底電纜等情事，不排除為中國灰色地帶襲擾，為能遵循國際法相關法令及兩岸條例等相關規範，審慎處理重大海域爭議事件，並向國際妥適說明爭取認同，以維護我國海洋權益，相關專業領域的法律意見，已成為現階段推動海巡任務不可或缺之參考依據。

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此外，海巡署肩負我國邊境第一道守護防線，毒品防制及走私偷渡查處等相關犯罪型態日新月異，第一線執法現場經常遭遇不同犯罪手法及科技工具，相關勤業務的規劃及執行，須落實依法行政原則，方能確保犯罪查緝之工作成果，並兼顧人民權益保障。

海巡署表示，建立法律諮詢機制後，將藉由法律諮詢律師之專業協助，更進一步強化海巡執法品質，落實依法行政，並確保國家安全，同時保障民眾及執法人員權益。

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