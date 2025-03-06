彰化縣25處科技執法5個月狂抓3萬2252件違規 「這路口」奪冠

彰化新增25支科技執法上路5個月來，埔心鄉員鹿路5段與羅厝路3段路口取締3774件奪冠。（警方提供）

2025/03/06 16:58

〔記者湯世名／彰化報導〕去年10月上路的彰化縣25處科技執法，經過5個月來執法，交通違規件數居高不下，縣警局交通隊統計，取締總件數3萬2252件，平均1天高達215件，國庫共進帳3946餘萬元，其中埔心鄉員鹿路5段與羅厝路3段路口取締3774件奪冠，違規項目則以超速高達1萬8060件最多。

交通隊統計，科技執法系統上路5個月來，取締前3名分別是超速1萬8060件、不遵守標線指示7154件、闖紅燈6316件。取締總件數3萬2252件，平均1個月6450件，每天的取締件數高達215件。

請繼續往下閱讀...

前3大取締地點，埔心鄉員鹿路5段與羅厝路3段路口3774件、二林鎮二城路6號前2549件、田中鎮員集路1段與大安路1段路口2434件。

縣警局交通隊指出，超速違規處1200元至2400元罰鍰；不遵守標線指示處900元至1800元罰鍰；闖紅燈處1800元至5400元罰鍰。若各項違規均依最低罰計算，3萬2252件違規件數共為國庫進帳3946餘萬元。

交通隊統計，這25處科技執法上路5個月來，路口處共發生76件車禍，較2023年同期的257件，大減181件（-70.4％），可見科技執法有其效果。警方強調，使用科技執法目的是為了防制交通事故發生，讓用路人普遍養成守法習慣及提升守法意識後，可有效降低事故、保障用路人行的安全。

二林鎮二城路6號前2549件居次。（警方提供）

田中鎮員集路1段與大安路1段路口2434件取締第3名。（警方提供）

和美鎮彰新路5段與嘉卿路口科技執法兼具取締超速、闖紅燈、未禮讓行人。（交通隊提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法