悲摧！ 士官長安慰女下屬散心 被勒令退伍、沒退休金、離婚、賠15萬

已婚士官長關心下屬的婚姻問題，意外引發雙方的「離婚風暴」。示意圖（資料照）

2025/03/06 16:50

〔記者顏宏駿／彰化報導〕一名服務於國軍某單位的已婚志願役士官長，發現下屬蘇女面臨婚姻危機，本著「同袍情誼」溫言安慰，還特地請假陪她外出散心。結果被蘇女的丈夫懷疑雙方發生了2次性行為。蘇女的丈夫蔡男指控兩人把軍營當作「砲陣地」或「砲兵營」，不過士官長堅決否認曾在營內「打砲」。但為平息風波，他又簽下「婚姻外遇出軌和解書」，答應支付同袍丈夫50萬元作為和解金，但僅支付5萬元後便拒絕繼續付款。蔡男因此提起損害賠償訴訟，要求士官長支付剩餘的45萬元，法官判決士官長需賠償蔡男15萬元。

士官長已因事件丟了軍職，被勒令退伍，無法領取全額退伍金，還與妻子離婚，甚至罹患憂鬱症。他始終堅稱自己「沒有偷吃、不倫」，但蔡男卻認為「我的婚姻全被士官長毀了」。法官考量雙方的經濟狀況與案情後，判決士官長需賠償蔡男15萬元。

請繼續往下閱讀...

這起事件的兩對主角原本婚姻幸福。士官長與妻子育有1子，蘇女與丈夫則有3子，兩對夫妻曾被軍中袍澤譽為模範佳偶。然而，外遇風波發生後，最終導致雙方婚姻破裂，令人唏噓。

判決書顯示，士官長與蘇女經常透過Line私下傳送曖昧訊息，還多次在上班時間請假外出用餐或看電影。蘇女的丈夫無意間發現妻子手機中有「兩人發生性關係」的曖昧字眼後，怒火中燒，不斷打電話到軍營騷擾士官長。

士官長解釋，蘇女曾向他傾訴婚姻瀕臨崩潰，甚至有輕生念頭，他出於關心才帶她外出散步，試圖避免憾事發生。然而，蘇女丈夫的步步緊逼讓軍營內氣氛緊張，他為了盡快平息紛擾，才簽下「婚姻外遇出軌和解書」。他強調，和解書中提到的「接吻」與「性行為」純屬虛構，「我連吻都沒吻過，更別提性交或打砲」。他同意賠償50萬元的初衷，只是為了安撫蔡男，希望事件早日落幕，不影響自己與蘇女的軍旅生涯，但整件事完全失控。他兵沒得當，老婆不要他，自己只能開職業客車賺錢。

法官表示，綜合兩造所訴情節及受損害之痛苦程度，及兩造之身分地位、教育程度、經濟狀況等一切情狀，認原告請求被告賠償精神慰撫金以20萬元為適當，扣除之前已給付5萬元，被告應給付15萬元。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法