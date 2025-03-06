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    男友顧拍攝忘鎖門 正妹全裸泡湯被「不速之客」看光光

    一名女子發文指控到寶來溫泉泡湯，竟被「不速之客」闖入。示意圖。（資料照）

    一名女子發文指控到寶來溫泉泡湯，竟被「不速之客」闖入。示意圖。（資料照）

    2025/03/06 16:05

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕一對情侶到南橫遊玩時，順道前往六龜寶來溫泉泡湯，男友為了拍攝女友進入湯屋的影片，忘記將私人湯屋上鎖，一名在大眾池泡湯的男客，自稱為了找毛巾不小心打開私人湯屋，導致女遊客全裸被看光光，情侶報警求助，該名男客被警方依違反社維法送辦。

    被害的女子上網發文，指稱1日和男友去南橫遊玩後，回程途中前往寶來溫泉泡湯，業者引領他們進入私人湯屋並協助放水後，男友為了拍攝她進入湯屋的影片，忘記再次將湯屋的門鎖上，結果她全裸站在電視前方接電話時，竟有陌生男子直接推開房門。

    被害女子說，她愣了約3秒後開始大叫，該名男子隨即關上門離開，她趕緊通知業者協助「緝凶」，並在員警介入下找到該名「不速之客」；被害女子說，警方協助找到該名男客後，男客聲稱「因為聽到裡面有聲音，知道有人，所以只按了門把，沒推門，且沒看到甚麼」，讓被害女子火大：「我當時大叫、反手推門，整個過程歷歷在目，且大眾池來湯屋區找浴巾這樣的說法荒謬至極」。

    轄區六龜警方證明有此事發生，但認為應是業者動線設計不良引發誤會，不過被害女子堅持提告，警方依違反社會秩序維護法第83條無故窺視他人浴室，足以妨害其隱私，移請法官裁處，並要求業者應增設監視系統及動線指示等警語，以防止類似案件發生。

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