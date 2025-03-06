高市警15名高階警官人事異動 郝心誠接公關室主任

高雄市警察局今（6）日公布15名第4序列高階警官的人事異動。（資料照）

2025/03/06 16:31

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市警察局今（6）日公布第4序列高階警官的人事異動，懸缺近2個月的公關室主任，確定由原先暫代的郝心誠升任，刑事鑑識中心主任由警政署刑事警察局理化科技正謝金霖升任，15名新任的高階警官將於10日交接到任。

高市警察局公關室主任王春生1月中升湖內分局長，懸缺由督察郝心誠暫代，今日確定直接升任公關室主任，郝心誠為警大64期行政警察學系、中山大學政治經濟研究所碩士畢業，曾任高市警局捷警隊長，歷任金門縣金城分局、雲林縣虎尾分局、花蓮縣花蓮分局分局長、嘉義市警察局主任秘書、屏東縣政府警察局主任秘書等職。

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高市警局指出，基於現階段推動治安工作需要，以有效發揮整體治安功能，本局現有第4序列主管職缺，參據各適任人選之品德操守、專業能力、工作績效、發展潛能、職務歷練及適才適所等考核情形通盤檢討，經報奉市政府及內政部警政署核定，共計15員除他機關調入人員外，統一於3月10日辦理交接到任。

高階警官異動情形，新任刑事鑑識中心主任謝金霖，原任內政部警政署刑事警察局理化科技正；新任防治科科長沈建仁，原任高市警局督察；新任公共關係室主任郝心誠，原任高市警局督察；新任高市警局督察陳治慶，原任岡山分局副分局長；新任岡山分局副分局長蔡維展，原任湖內分局副分局長；新任湖內分局副分局長黃彥文，原任楠梓分局偵查隊隊長；新任訓練科科長王永吉，原任高市警局督察；新任高市警局督察吳武煌，原任秘書室秘書；新任秘書室秘書鄭頴聰，原任行政科專員；新任行政科專員羅重江；原任三民第二分局副分局長；新任三民第二分局副分局長沈威廷，原任鼓山分局副分局長；新任鼓山分局副分局長陳正資，原任鹽埕分局副分局長；新任鹽埕分局副分局長張家銘，原任交通警察大隊副大隊長；新任交通警察大隊副大隊長游士興，原任楠梓分局行政組組長；新任督察潘金葉，原任內政部警政署鐵路警察局行政科科長。

高雄市警察局高公關室主任由督察郝心誠（左1）升任。（資料照）

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