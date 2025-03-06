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    首頁　>　社會

    樹林下水道施工坍塌釀1死 勞檢處初判雇主涉有過失

    新北市樹林區污水下水道工程發生嚴重工安意外，因路面坍塌造成1名70歲工人死亡，現場拉起封鎖線。（勞檢處提供）

    新北市樹林區污水下水道工程發生嚴重工安意外，因路面坍塌造成1名70歲工人死亡，現場拉起封鎖線。（勞檢處提供）

    2025/03/06 15:56

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市勞動檢查處今天中午12點接獲通報，樹林區某下水道工程發生土石坍塌意外，造成1名70歲工人死亡，勞檢處派員前往檢查，初判施工單位未設置擋土支撐釀禍，雇主涉有過失。

    勞檢處初步調查發現，事發當時現場正在從事路面開挖作業，因施工單位未設置擋土支撐，導致開挖面突然發生坍塌，70歲的陳姓工人因閃躲不及而遭土石壓擊，當場失去生命跡象，經送醫急救仍不治。

    為避免災害擴大，勞檢處要求現場停止施工，在改善計畫未經核備前，不得再使勞工從事路面開挖作業；此外，勞檢處初步判斷雇主涉有過失，未來如果確認屬實，因涉及刑事責任，將函請地檢署偵辦，但案件如果不起訴、緩起訴處分確定或無罪、緩刑裁判確定時，再依職業安全衛生法處3萬至30萬元罰鍰。

    勞檢處表示，為保障陳男家屬權益，勞檢處將要求雇主給付職災補償費用，並協助家屬辦理職災慰助，同時將個資轉送勞保局，提供必要協助。

    勞檢處呼籲，開挖作業風險高，雇主應強化各項安全整備工作，事前應擬訂開挖計畫，作業時應設置擋土支撐及監督人員，否則一旦發生職業災害，雇主除了要負擔職災補償責任，更將面臨民事賠償及刑事責任。

    新北市樹林區污水下水道工程開挖時，路面突然坍塌，壓擊1名工人致死。（勞檢處提供）

    新北市樹林區污水下水道工程開挖時，路面突然坍塌，壓擊1名工人致死。（勞檢處提供）

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