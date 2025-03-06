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    北市精舍命案北院採國民法官制審理 傍晚開庭接押主謀作家王薀

    今日下午的移審庭，將訊問4名在押被告王薀等人，決定是否延押或交保。（資料照）

    今日下午的移審庭，將訊問4名在押被告王薀等人，決定是否延押或交保。（資料照）

    2025/03/06 15:43

    〔記者張文川／台北報導〕佛教文學作家王薀（本名王江鎮），去年7月涉嫌夥同其精舍的多名信徒，共同虐死蔡姓女信徒，台北地檢署今依強制及傷害致死罪嫌，起訴王薀、「讀書會」師姐幹子昀、梁碧茵、游秀鈴等13人，上午移審台北地院後，分案由國民法庭審理，目前法官正在閱卷，定下午5時開庭。

    中午公開抽籤由國官庭法官歐陽儀擔任受命法官，強制處分方面則抽中由法官吳家桐承審，今日下午的移審庭，將訊問4名在押被告王薀、幹子昀、梁碧茵、游秀鈴，決定是否延押或交保。

    而在偵查期間曾被收押、延押滿4個月的精舍住持「耀智師父」吳慧珠、姜芃妤、李淵源，獲交保後仍被限制出境出海，並施以科技監控，另有黃文琪被限制出境出海。

    檢警調查，去年7月23日晚間至24日凌晨，王薀在台北市大安區復興南路巷內的「水月草堂」命令信徒批鬥死者蔡女致奄奄一息，24日凌晨2時許，吳慧珠及李淵源將死者推回精舍，3時許3人發現蔡女狀況有異，不是先報案，而是通報幹子昀、梁碧茵、游秀鈴等3名師姐商討對策，直到上午10點多才通報救護車，但蔡女早已死亡。

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