獨家》核三火警未通報非首次！前屏東縣長潘孟安10年前曾究責

核三廠2015年發生火警未通報，時任台電核能副總陳布燦曾拜訪時任屏東縣長潘孟安致歉。（資料照）

2025/03/06 15:16

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕台電核三廠火警意外，雖然只是廢棄水塔起火且控制，但未即時通報引發許多討論，恆春鎮代會主席趙記明開車衝撞廠方大門抗議，屏東縣府也採最高額度裁罰；但這樣的通報落差，2015年時前縣長潘孟安（現總統府秘書長）也曾因深夜火警未獲通報究責台電；一名官員私下搖頭嘆，當時台電曾承諾不再發生，但似乎並未落實。

2015年4月間，核三廠二號機深夜11點58分因輔助變壓器故障而失火，二號機緊急停機，廠內竄高的白煙及巨響驚動周邊居民，所幸17分鐘內就緊急撲滅，但民眾當時嚇得睡意全消，雖然巨響及白煙很快消失，但恐懼卻因為資訊不透明蔓延，紛紛在各種社群軟體上緊張詢問：「要緊急撤離嗎？還是根本跑不了？」

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當時的屏東縣長潘孟安批評「就是想隱匿才延後通知」，且要求行政院原能會（現為核安會）重懲核三廠，將窮盡一切行政手段究責，不排除移送法辦等，時任台電副總陳布燦南下致歉，強調將徹底檢討事故肇因，嚴格懲處失職人員，日後若再有事件發生，將要求第一時間電話通報縣政府，「核三廠承諾絕不再發生類似事件。」

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