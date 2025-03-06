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    桃市復興區前區長曾志湘涉透過採購收賄360萬 檢起訴建請從重量刑

    桃園市復興區前區長曾志湘涉嫌透過小型工程收取回扣360萬元，今天被桃園地檢署依貪污治罪條例罪嫌起訴。（記者余瑞仁翻攝）

    桃園市復興區前區長曾志湘涉嫌透過小型工程收取回扣360萬元，今天被桃園地檢署依貪污治罪條例罪嫌起訴。（記者余瑞仁翻攝）

    2025/03/06 15:40

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市復興區前區長曾志湘，涉嫌於2015年起透過秘書室總務蔡幸蓁承辦採購案案時向廠商收賄360萬元，蔡女另於擔任里幹事期間涉浮報經費牟利43萬5千元，去年11月遭搜索約談曾、蔡、吳姓廠商後向桃園地院聲請羈押3人獲准，桃園地檢署今天偵結，將曾、蔡女及吳姓廠商依貪污治罪條例罪嫌起訴。

    全案起於檢調去年3月間偵辦八德區公所採購弊案及議員補助款弊案，發現羈押中的公所警衛吳淳洋身兼5家行銷、旅行社等商行實際負責人，長期藉小型採購案行賄公務員涉犯行賄、詐欺等犯行，深入追查發現吳以相同手法行賄復興區前區長。

    起訴指出，67歲的曾志湘為桃園市復興區首位民選的直轄市山地原住民區長，後因賄選案被起訴請辭，經補選當選於2015年7月27日上任，直到2018年12月25日卸任，期間卻涉嫌利用小型採購案收回扣，以58歲女總務蔡幸蓁擔任白手套間接收受49歲廠商吳淳洋交付的賄款。

    吳淳洋為環娛國際公司、泰森活行銷企業社、以馬內利行銷企業社、鼎翊旅行社、原林文化商行等公司商號實際負責人，為求利用曾志湘區長職權，於採購案招標程序中予以協助或將新台幣10萬元以下無須公開招標的小額採購直接交由其所屬公司辦理，與曾約定取得標案或小額採購案，依採購金額3％至10％不等比例給付回扣賄款，並於2016至2018年間，每年農曆春節年前，結算當年度應給付賄款金額後，由環娛國際公司莊姓女會計出帳將錢給吳，吳交付給蔡女，蔡女再將賄款放到區長辦公桌抽屜內，前後共計360萬元，曾則分給蔡女共40萬元。

    起訴指出，蔡女另於2021、2022年擔任復興區公所三民里里幹事期間，利用辦理三民里環保志工相關服裝及活動採購案，向以馬內利行銷企業社等商號辦理採購，指示女會計莊女提供虛報、浮報採購項目及價格的報價單及收據，以此向復興區公所請款，待廠商取得款項後，將虛報、浮報款項共3萬5千元交付蔡女。

    檢調掌握情資，積極蒐集事證後，於2024年11月6日持桃園地院核發搜索票，分別前往復興區公所及曾志湘、蔡女、吳男等人住處搜索、傳喚到案，經檢察官複訊後，將曾志湘、吳淳洋、蔡幸蓁向法院聲請羈押禁見獲准，今偵結起訴3人。

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