為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    女領款百萬勸不醒 「車禍」母來電才知被詐騙

    警方與行員勸說李女（紅衣者）不要領錢。（記者姚岳宏翻攝）

    警方與行員勸說李女（紅衣者）不要領錢。（記者姚岳宏翻攝）

    2025/03/06 15:45

    〔記者姚岳宏／台北報導〕30歲李姓女子前往台北市富邦銀行敦北分行提領121萬元，行員問她用途，她著急稱母親與舅舅出車禍就醫急需用錢，行員覺得奇怪，醫院不可能沒收到錢就不醫治，隨即報警處理，警方到場勸說，李女還是不相信警方，直說用錢是她的自由，幸好警方找到她正在上班的媽媽，證實並未發生車禍，李女才知受騙。

    台北市松山警分局民有派出所今天表示，上週接獲轄內台北富邦銀行敦北分行通報，疑似有民眾遭到詐騙，欲提款台幣121萬元，需警方到場協助瞭解，警員陳柏菁、王力寬立刻到場處理。

    李女表示，她母親及舅舅出車禍，故須提領該筆現金，警方一再跟她確認，要不要先跟媽媽聯絡，李女卻說媽媽已經在醫院了，接到電話會緊張，不願提供電話號碼，員警又說要不要先領一些錢，身上帶太多錢不好，還說台灣有健保制度，不可能馬上就需付一大筆錢，否則不醫治，但李女怎麼樣也不相信警方的話，還說錢是她的，她有用錢的自由。

    員警透過管道成功找到她媽媽，她媽媽好端端正在上班，並無車禍受傷此事，李女見狀放棄提款並離去，警方已蒐集相關證據，擴大追查中。

    警方呼籲，此類「親友應急借錢或繳納費用」詐騙手法，常利用話術製造緊張氣氛，壓縮被害人查證的時間，因此，無論對方係透過電話或親自造訪，對於此類要求，務必於事前多加查證，以免上當受騙，有問題可撥打165反詐騙諮詢專線查證。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播