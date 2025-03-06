女領款百萬勸不醒 「車禍」母來電才知被詐騙

警方與行員勸說李女（紅衣者）不要領錢。（記者姚岳宏翻攝）

2025/03/06 15:45

〔記者姚岳宏／台北報導〕30歲李姓女子前往台北市富邦銀行敦北分行提領121萬元，行員問她用途，她著急稱母親與舅舅出車禍就醫急需用錢，行員覺得奇怪，醫院不可能沒收到錢就不醫治，隨即報警處理，警方到場勸說，李女還是不相信警方，直說用錢是她的自由，幸好警方找到她正在上班的媽媽，證實並未發生車禍，李女才知受騙。

台北市松山警分局民有派出所今天表示，上週接獲轄內台北富邦銀行敦北分行通報，疑似有民眾遭到詐騙，欲提款台幣121萬元，需警方到場協助瞭解，警員陳柏菁、王力寬立刻到場處理。

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李女表示，她母親及舅舅出車禍，故須提領該筆現金，警方一再跟她確認，要不要先跟媽媽聯絡，李女卻說媽媽已經在醫院了，接到電話會緊張，不願提供電話號碼，員警又說要不要先領一些錢，身上帶太多錢不好，還說台灣有健保制度，不可能馬上就需付一大筆錢，否則不醫治，但李女怎麼樣也不相信警方的話，還說錢是她的，她有用錢的自由。

員警透過管道成功找到她媽媽，她媽媽好端端正在上班，並無車禍受傷此事，李女見狀放棄提款並離去，警方已蒐集相關證據，擴大追查中。

警方呼籲，此類「親友應急借錢或繳納費用」詐騙手法，常利用話術製造緊張氣氛，壓縮被害人查證的時間，因此，無論對方係透過電話或親自造訪，對於此類要求，務必於事前多加查證，以免上當受騙，有問題可撥打165反詐騙諮詢專線查證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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