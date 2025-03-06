「蜘蛛人」弄丟奶粉錢險落男兒淚 好心女拾獲：揹兒騎車一定有急用

「蜘蛛人」吳男揹著2歲兒騎車買奶粉，不慎掉落剛領的薪水袋。好心上班族拾獲後報警，警方迅速調閱監視器，成功尋回失主，讓吳男感激不已。（警方提供）

2025/03/06 16:27

〔記者王捷／台南報導〕吳姓「蜘蛛人」剛領了幾天1萬2000元的薪水，揹著2歲兒就衝去買奶粉，要結帳時才發現整包薪水袋全不見，急到哭出來，還好不久就接到派出所打來的電話，原來他的薪水袋被一位好心的陳姓上班族撿到，陳女報案時說，看到吳男揹著孩子騎車一定有急用。

陳女說，當時她看到吳男騎車載著2歲的孩子，結果一個「信封」從吳男口袋飛出來，信封上寫著「大雄、12000元」，她摸到信封厚厚一疊，想立刻追上騎士，但因車流量大，無法確認對方身分，只能趕赴開元派出所報案，希望能幫助失主找回薪水。

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警方受理後，警員李韋儀根據陳女提供的時間點與地點，調閱周邊監視器，很快鎖定吳男並通知他到派出所領回現金。

接獲電話時，吳男鬆了一口氣表示，自己的工作是「蜘蛛人」，也就是需要垂掛在大樓側邊施作防水工程的工人，那天自己一個人帶小孩，一下子手忙腳亂，先去公司領取薪水，回程還要去買奶粉、日用品，沒注意薪水袋從後口袋掉落，差點做白工，發現薪水不見時甚至快哭出來，沒想到短短一小時內就順利找回，讓他又驚又喜，連連向警方及拾獲人道謝。

第五分局分局長洪宏榮提醒，民眾攜帶貴重物品時應特別留意，避免隨意放在外衣或褲子後口袋，以免遺失。此外，現在監視器相當普遍，民眾若發現遺失財物，不可以私自占為己有，否則將有侵占遺失物的法律責任。

白色長形信封，內裝1萬2000元現金，信封正面手寫「大雄、12000元」。騎車時從吳男後口袋掉落，被好心上班族發現，因厚度明顯，擔心失主急用，立即送往派出所報案。（警方提供）

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