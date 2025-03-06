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    男房仲結婚後閃辭迫妻酒店上班養家 法官判離

    小美訴請離婚，苗栗地方法院判准。 （資料照）

    小美訴請離婚，苗栗地方法院判准。 （資料照）

    2025/03/06 16:31

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕原從事房屋仲介的阿偉（化名），與小美（化名）結婚後即辭職在家，逼迫小美去酒店上班、借錢養家，還對小美動粗，小美受不了分居，阿偉甚前往踹門、砸窗並威脅潑鹽酸，即便小美申請保護令，阿偉仍以電子郵件、簡訊對小美及其父親言語恐嚇、辱罵。小美訴請離婚，苗栗地方法院判准。

    小美主張，阿偉婚前從事房屋仲介，與她結婚後就辭掉工作，整天在家閒賦，逼迫她到酒店上班、借款來支付所有生活開銷，且對她動粗家暴，致使她生活於恐懼下，並罹患重度憂鬱症。

    小美受不了與阿偉分居。阿偉卻跑到她居住社區踹門、砸窗，並威脅潑鹽酸讓小美毀容，即使小美向法院申請獲准暫時保護令，阿偉仍傳送電子信件、簡訊「過去燒了你的房子」、「沒被刀子桶進肚子過吧」、「我殺了你們」等語恐嚇、辱罵小美及其父親。

    法官調查，小美主張其所遭受之情形，有醫院診斷證明書、保護令影本、電子信箱及手機簡訊截圖等資料為證，另阿偉過往有毒品、毀損、妨害自由、恐嚇取財、傷害等犯罪前科，確有施暴之習性，且阿偉經法院合法通知，未到庭也未提出書狀陳述或抗辯，堪信小美之主張為真實。

    法官認為，阿偉行為，讓小美身心嚴重受創，施暴情節甚為嚴重，已逾越夫妻通常所能忍受之程度，並已達不堪同居之虐待程度，認小美請求離婚，為有理由，應予准許。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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