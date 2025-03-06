酒駕繫犯欠22萬罰款賴帳 名下公寓遭查封嚇得繳清

欠酒駕罰款22萬多元拒繳的吳姓男子，得知名下房產被查封，連忙到行政執行署台南分署繳清。（行政執行署台南分署提供）

2025/03/06 16:34

〔記者王俊忠／台南報導〕63歲吳姓男子於2023年6月間被台南市永康分局攔查酒駕，且是10年內第3次以上酒駕且駕照經吊銷，市府交通局重罰他22萬2千元台幣。吳男逾期未繳納，被移送強制執行，行政執行署台南分署收案查知吳男名下有1戶公寓，即辦理查封，吳男接到執行命令，乖乖到分署繳清欠罰款。

台南分署今天表示，執行人員於2024年12月間收案後，調查發現吳男名下有1戶位在台南市南區的公寓可供執行，立即通知地政事務所辦理該公寓的查封登記，因為查封登記後，該房子就不能再辦過戶，吳男在接獲台南分署的查封登記執行命令公文通知後，日前已到台南分署繳清這筆酒駕罰款。

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台南分署呼籲，為配合行政院「五打七安」政策，加強執行相關罰鍰案件，以保障治安、食安、道安、工安、校安、居安以及資安，守護安定公義的社會。請民眾勿心存僥倖，挑戰公權力，並提醒欠政府稅罰款的民眾若有經濟困難而無法一次清償，可檢具相關證明文件申請分期繳納；如無故拒不繳納，台南分署會強力執行催繳。

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