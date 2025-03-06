查獲36隻高價寵物貓 縣議員蘇育德喊話澎湖不能淪動物違法繁殖或走私天堂

澎湖尖山安檢所查獲來路不明寵物貓，最後因查無實據發還貨主。（記者劉禹慶攝）

2025/03/06 16:17

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖海岸線綿長，淪為兩岸走私天堂時有所聞，但往日都是以毒品、農特產品為主。昨（5）日尖山安檢所執行貨輪安檢時，發現10箱共計36隻高價寵物貓。雖來源不明，但因相關單位查無實據，交由貨主領回，澎湖縣議員蘇育德引用本報報導，疾呼澎湖不能淪為動物的違法繁殖或走私天堂。

根據貨主表示，貓是朋友陸續從台灣寄來，現在準備一次帶回去。澎湖家畜疾病防治所在查核後，貓隻均未打晶片及疫苗，依「動物保法第22條及23條」辦理，並將依法開罰，但依照寵物貓的身價而言，罰金只是杯水車薪，無法達到遏阻效果，更讓外界擔心此例一開，私梟集團循此管道漂白非法行為。

請繼續往下閱讀...

其中，布偶貓18隻、緬因貓10隻、英國長毛4隻、曼赤肯1隻、阿比西尼亞1隻、賽爾凱克2隻，共計36隻，都是高價寵物貓種，貨主並非澎湖人，是在中部經營寵物店業者，雖然懷疑私下繁殖或走私，但查無實據，交給貨主領回。

蘇育德表示這種咪咪貓貓的事不追下去真的不行，呼籲澎湖縣政府應報檢調單位追查。

澎湖警界資深刑警表示，此案偵辦真的有瑕疵，貨主無法交代來源，就應循線追查，並非直接植入晶片、注射狂犬疫苗，讓來路不明的寵物貓，取得合法身份證明，未來可直接通關出入境，形同漂白合法，惡例一開，給私梟集團大開方便之門。

高價寵物貓身價不凡，成為走私目標。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法