武陵農場轎車自撞山壁冒煙 嚇壞遊客

轎車於武陵農場撞上山壁冒煙。（圖由警方提供）

2025/03/06 16:03

〔記者張軒哲／台中報導〕武陵農場正值賞櫻季節，不少遊客趁著交通管制結束駕車上山，昨日有遊客獨自一人駕車進入武陵農場，因路況不熟，轎車車輪陷入路旁水溝，隨後車輛不明原因冒煙，到場處理員警見狀立即使用滅火器撲滅火勢，及時化解一場危機，車主飽受驚慌，還沒賞櫻，卻要付出高額拖吊及修車費。

和平分局今日指出，昨日上午獲報，在和平區武陵農場花園廣場道路，有車輛不慎陷入路旁水溝，員警立即到場協助，經瞭解駕駛人獨自一人駕車往武陵農場，因路況不熟，導致所駕駛車輛車輪陷入路旁水溝，隨後車輛不明原因冒煙，到場處理員警見狀立即使用滅火器撲滅火勢，及時化解一場危機，車主飽受驚慌，更要付出高額拖吊及修車費。

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和平分局分局長施永昭呼籲民眾，梨山地區多霧，行車應全程開啓頭燈、注意減速慢行，尤其在下陡坡或長距離下坡時應以低速檔行駛，不可連續過度踩煞車，以免產生煞車來令片過熱造成剎車失靈。近期櫻花季常有駕駛人不愼，開車險象環生及車輛故障。

此外，高海拔地區夜間如發現路面亮光可能是結冰，請降檔減速慢行，以免車輛打滑，日前梨山地區更有冰雹及大雨發生，提醒用路人確實遵守交通安全規則。

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