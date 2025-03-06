館長批「不知削了多少錢」 徐國勇告加重誹謗確定敗訴

前內政部長徐國勇。（資料照）

2025/03/06 14:21

〔記者張文川／台北報導〕網紅「館長」陳之漢前年11月開直播批評前內政部長徐國勇任內「不知削了多少錢」、「他們只需要安心腐爛、安心的演，上站到這個位置，就全力的貪污」，徐國勇控告館長涉加重誹謗，檢方偵辦後認為是可受公評之事，文句也不是針對徐，處分不起訴確定；徐國勇向法院聲請准予提起刑事自訴，台北地院日前仍認定犯罪嫌疑不足，駁回聲請，全案確定。

陳之漢承認在直播中的上述言論，但他認為是因內政部有「天下第一部」之稱，而徐從節目主持人當到內政部長，不知道賺了多少錢，至於「他們只需要安心腐爛、安心的演，站到這個位置，就全力的貪污」，是在批評執政黨，不是在說徐國勇。

請繼續往下閱讀...

北檢偵查後認定，陳之漢的言論不能單以片面語句、切割論斷，須斟酌他直播時的心態及客觀狀況，一般社會通念而言「不知削了多少錢」雖有暗指徐輕鬆賺進許多錢的意思，但並非等同於有貪污或收賄等違法行為，歡諸前後文，陳並未敘述徐以非法手段收賄或收取不當利益。

至於「他們只需要安心腐爛」等句，原文所稱的「他們」，顯然並非指徐國勇個人，而是對執政黨不滿，政府政績是與公共利益有密切關係的事務，為可受公評之事，罪嫌不足，處分不起訴。高檢署駁回再議確定。徐國勇不服，向北院聲請准予提起刑事自訴。

北院法官認為，「削」的本意為「用刀刮除、奪去、刪除」，「削了多少錢」或許有使人感覺「輕鬆賺進很多錢」之意，但不等於有貪污或收受賄賂等違法行為，難以僅憑館長口頭的用字遣詞，就延伸為館長杜撰或捏造徐國勇有貪污的行為。

至於「他們....全力貪污」等語，法官採信館長的說法，認為開直播前，陸續爆出警界人員進出八八會館、民進黨籍人員出入陪侍場所、護航三立影城土地、立委黃國昌指稱「綠營權貴操控台鹽綠能」等爭議事件新聞，館長從而發表這段言論，屬對可受公評之公共事務發表合理評論，不是以毀損徐的名譽、人格為目的，誹謗嫌疑不足，因此駁回徐的聲請。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法