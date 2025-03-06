核三火警未通報遭開罰！屏縣府：最高額度裁罰

台電核三廠，傳出火警意外，廠內傳出濃濃黑煙引發週邊民眾關注。（記者蔡宗憲攝）

2025/03/06 14:05

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕位在屏東縣恆春鎮的台電核三廠今天傳出火警意外，廠內傳出濃濃黑煙引發周邊民眾關注，雖然最後只是廢棄水塔起火且火勢隨即被控制，但未即時通報已引發居民擔憂，恆春鎮代會主席趙記明甚至衝撞廠方大門抗議，屏縣府也強調，核三廠第一時間未先通報，將採最高額度裁罰。

屏縣府指出，針對核三廠第一時間未先通報，依屏東縣特定場所各類事件通報機制自治條例第5條規定，核三廠應立即通報執行機關或主管機關，違者依同法第10條規定，處管理權人新臺幣4萬元以上10萬元以下罰鍰，得按次處罰，並得予以30日以下之停業或停止其使用之處分。

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本次事件，核三廠未依規定辦理，縣府擬採最高額度裁罰，以告誡核三廠未來應謹慎以對，並第一時間通知主管機關。

趙記明等地方人士強調，核三廠太過離譜，已經發生濃煙火警卻未通知地方鎮公所及民代，造成地方胡亂猜測，事後也拒絕地方進入了解實況，後續絕對會追究廠方責任到底。

台電強調，上午11時23分接獲通報，核三廠空壓機廠房南側發生冷卻水塔（地面直立，直徑3米、高度3米，塑膠材質）火警事件，不影響發電及爐心安全。廠內消防隊迅速展開滅火行動，並於11時35分撲滅火勢，現場狀況已受到控制。

空壓機廠房距離2號機約50公尺，不會影響機組安全，輻射亦無外洩之疑慮，請民眾放心。

台電核三廠，傳出火警意外，廠內傳出濃濃黑煙引發週邊民眾關注，是廢棄水塔起火且控制。（台電提供）

台電核三廠，傳出火警意外，是廢棄水塔起火且控制。（民眾提供）

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