涉王大陸案四海幫「小阿俊」乘車往北逃 不排除進入東部

王大陸案教唆傷害尚未完全偵破，警方目前針對在逃的四海幫份子、綽號「小阿俊」的陳子俊進行追緝。據悉，小阿俊昨日透過同夥協助，乘車往北逃逸，不排除將往人煙更稀少的花東移動，警方已撒出大批人力進行地毯式搜索。（資料照）

2025/03/06 13:54

〔記者徐聖倫／新北報導〕王大陸案教唆傷害尚未完全偵破，警方目前針對在逃的四海幫份子、綽號「小阿俊」的陳子俊進行追緝。據悉，小阿俊昨日透過同夥協助，乘車往北逃逸，不排除將往人煙更稀少的花東移動，警方已撒出大批人力進行地毯式搜索。

據了解，王大陸去年與Uber連姓司機起衝突，他向富二代友人游翔閔抱怨後，游又委託小阿俊尋仇，昨警方逮捕小阿俊旗下3名小弟，但小阿俊本人則在看到新聞露出後倉皇逃亡。

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經調查，小阿俊疑似在王大陸交保之後，看到新聞被炒得沸沸揚揚，因此交代旗下小弟，開車載他逃離雙北。監視器顯示，小阿俊乘坐的車輛一路沿海岸線往北跑，目前不排除將進入宜花東，對此警方正積極追緝中。

另，外傳游翔閔、小阿俊這方收紅包辦事一事，經調查得知確有其事，但紅包金額3.6萬元，且昨遭逮的3煞也明白表示，自己在案發前後均沒有收到錢。

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