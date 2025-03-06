臉書「熟女」誘網戀 70歲翁一頭栽進淪車手

沙姓老翁走到賣菜婦的菜攤前守候。（圖由民眾提供）

2025/03/06 15:35

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣現年70歲的沙姓老翁，獨居家在，每天滑手機，上網交到1名年輕女子，沙男因此燃起「黃昏戀」的慾望，女子要沙男幫她去員林收款。老翁來到員林市區1間菜攤，67歲賣菜婦交出5萬元，守候在旁的員警也一湧而上，原來老婦人之前已被詐騙多次，這次跟警方配合，終於逮住車手，只是萬萬沒想到眼前車手竟然是70歲老翁。

該案的老翁、老婦都喜愛滑手機，沙男退休後閒來沒事就愛上臉書，他被1張「熟女照」吸引，展開「網戀」。女子的出現，讓沙男燃起生命的熱情，每天早、晚問候對方，殊不知對方是詐團成員。

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沙男向警方說，3月4日「女友」叫他去員林市1間菜攤收款，他以為是菜攤欠女友金錢，沒想到收到5萬元就被逮了。

菜賣的許婦，平時賣菜為生，閒暇也喜歡滑手機，去年看到臉書「穩賺不賠」的投資廣告，她被引導到1個投資群組，群組內成員不斷分享獲利心得，讓她深信只要投入資金便能賺大錢，她本來要把辛苦賣菜賺來的老本5萬元交給對方，在好警方上門規勸，她才配合警方辦案。他萬萬沒想到，對方70歲了還在當車手。

員林分局長吳詠傑提醒，詐騙手法層出不窮，尤其針對長者及情感弱勢族群，透過假投資、假交友等方式行騙，民眾應對陌生投資機會或來路不明的工作邀約提高警覺，特別是涉及金錢交易時，應多方查證，切勿輕信可疑資訊。如有疑問，可撥打警政署165反詐騙專線 或至鄰近派出所諮詢，以防遭受詐騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

沙男（右）收下5萬元，員警現身。（圖由民眾提供）

沙男身上帶有偽造的證件。（記者顏宏駿翻攝）

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