擼貓紓壓！台中女警婦女節限定 享受暖心療癒時光

女警們透過擼貓療癒，暫時紓解日常面對各種挑戰的壓力。（警方提供）

2025/03/06 13:48

〔記者許國楨／台中報導〕在都市的一隅，一處有如戶外森林般的療癒空間，成為台中市警第二分局三八婦女節活動的特別場地，除享受美味佳餚，還能與駐守於此的可愛毛小孩互動，透過擼貓療癒，暫時紓解日常面對各種挑戰的壓力，度過一場愜意又溫馨的午後時光。

昨天在餐廳活動現場不僅準備了精緻茶點，女警們一邊啜飲香氣四溢的茶飲，一邊輕撫著慵懶撒嬌的貓咪，感受貓掌的柔軟與呼嚕聲的療癒，分局長鍾承志也親自到場，向每位女性員警獻上節日祝福，感謝她們在治安維護、交通管理、突發狀況處理及內勤業務上的辛勤付出，並鼓勵她們勇敢逐夢，在警職生涯中持續發光發熱。

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除了第二分局，第六分局也在婦女節前夕舉辦了一場溫馨的聚餐，邀請77位女性同仁齊聚，大快朵頤豐盛美食，分局長周俊銘希望透過這樣的活動，讓女警們在工作與家庭間奔波之餘，也能擁有屬於自己的幸福時光，更特別準備「吳寶春」麵包，送給因公未能到場同仁，讓每位女警都能感受到關懷。

而大台中警察之友會第六辦事處也貼心贈送口紅，為女警們增添亮麗風采，這兩場充滿愛與感謝的婦女節活動，不僅向這群默默奉獻的女警們致上最誠摯的敬意與祝福，讓女性員警感受到被珍視與尊重，也促進團隊的凝聚力。

第二分局舉辦午後茶會慶祝婦女節。（警方提供）

第六分局也在婦女節前夕舉辦了一場溫馨的聚餐。（警方提供）

分局長周俊銘（右1）希望藉由活動讓女性同仁甜蜜過屬於自己的節日。（警方提供）

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