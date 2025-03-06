為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    擼貓紓壓！台中女警婦女節限定 享受暖心療癒時光

    女警們透過擼貓療癒，暫時紓解日常面對各種挑戰的壓力。（警方提供）

    女警們透過擼貓療癒，暫時紓解日常面對各種挑戰的壓力。（警方提供）

    2025/03/06 13:48

    〔記者許國楨／台中報導〕在都市的一隅，一處有如戶外森林般的療癒空間，成為台中市警第二分局三八婦女節活動的特別場地，除享受美味佳餚，還能與駐守於此的可愛毛小孩互動，透過擼貓療癒，暫時紓解日常面對各種挑戰的壓力，度過一場愜意又溫馨的午後時光。

    昨天在餐廳活動現場不僅準備了精緻茶點，女警們一邊啜飲香氣四溢的茶飲，一邊輕撫著慵懶撒嬌的貓咪，感受貓掌的柔軟與呼嚕聲的療癒，分局長鍾承志也親自到場，向每位女性員警獻上節日祝福，感謝她們在治安維護、交通管理、突發狀況處理及內勤業務上的辛勤付出，並鼓勵她們勇敢逐夢，在警職生涯中持續發光發熱。

    除了第二分局，第六分局也在婦女節前夕舉辦了一場溫馨的聚餐，邀請77位女性同仁齊聚，大快朵頤豐盛美食，分局長周俊銘希望透過這樣的活動，讓女警們在工作與家庭間奔波之餘，也能擁有屬於自己的幸福時光，更特別準備「吳寶春」麵包，送給因公未能到場同仁，讓每位女警都能感受到關懷。

    而大台中警察之友會第六辦事處也貼心贈送口紅，為女警們增添亮麗風采，這兩場充滿愛與感謝的婦女節活動，不僅向這群默默奉獻的女警們致上最誠摯的敬意與祝福，讓女性員警感受到被珍視與尊重，也促進團隊的凝聚力。

    第二分局舉辦午後茶會慶祝婦女節。（警方提供）

    第二分局舉辦午後茶會慶祝婦女節。（警方提供）

    第六分局也在婦女節前夕舉辦了一場溫馨的聚餐。（警方提供）

    第六分局也在婦女節前夕舉辦了一場溫馨的聚餐。（警方提供）

    分局長周俊銘（右1）希望藉由活動讓女性同仁甜蜜過屬於自己的節日。（警方提供）

    分局長周俊銘（右1）希望藉由活動讓女性同仁甜蜜過屬於自己的節日。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播