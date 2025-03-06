這種詐騙簡訊你一定收過！ 「高鐵蟑螂」躲幕後詐上千萬元

警方逮捕黃等7嫌。（記者王冠仁翻攝）

2025/03/06 14:37

〔記者王冠仁／台北報導〕黃姓男子、謝姓男子是詐騙集團幹部，其所屬集團專用罰單逾期未繳、中華電信點數快過期等詐騙簡訊，騙取民眾個資與信用卡資料，隨後盜刷高鐵車票，再透過網路、社群賣票銷贓，並拿贓款購買虛擬貨幣牟取不法利益。鐵路警察局刑事警察大隊今天宣布偵破這起詐騙案，警方估算該不法集團以此方式在半年內詐取1300萬元，行徑惡劣。

鐵路警察局先前接獲台灣高鐵通報，發現有盜刷銀行信用卡大量購買車票的異常情形，警方追查，發現信用卡被盜刷的被害民眾，都曾經收到「中華電信點數快過期」、「交通裁決處罰單逾期」等詐騙簡訊；這些民眾誤以為是「正牌」簡訊，點選後都依指示輸入個資、信用卡資料，不久後就被盜刷購買大量高鐵車票。

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警方查出，這些用信用卡盜刷買來的高鐵車票，不久後就在Line群組「速度高鐵」、「台灣Q比高鐵專售」以及「晚鳥票票券交易平台」出現，並且以市價8折的價格來吸引不知情民眾購買。

據了解，幕後詐騙集團幾乎都買熱門且高價的「台北-左營」車票，就算有民眾只想搭台北到台中，或台中到左營，由於是「無本生意」，詐團也甘願減價出售車票。

警方根據網路IP、金流等資訊抽絲剝繭，鎖定在台的黃姓、謝姓幹部；他們的境外同夥專門發送詐騙簡訊、負責盜刷買票，事後再提供訂票資訊給黃、謝，由他們交給手下銷售，事後再收取贓款，透過施姓幣商購買虛擬貨幣匯至指定的虛擬錢包來洗錢獲利。

警方歷時1年多偵辦，發現詐團一共盜刷1萬多張高鐵車票，導致4家銀行受害、29人被害。警方日前兵分多路在全台多處先後逮捕黃、謝、施姓幣商與2名客服人員、2名共犯共7嫌，並將他們依詐欺、組織犯罪、洗錢防制法與鐵路法等罪送辦。

鐵路警察局呼籲，民眾切勿點選來路不明網路、簡訊連結，並注意勿購買來源不明之高鐵車票，以免受騙，影響權益。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方公布這組詐騙集團的分工方式。（記者王冠仁翻攝）

詐騙集團盜刷車票後透過票券交易平台銷贓。（記者王冠仁翻攝）

詐騙集團透過假簡訊盜取民眾個資與信用卡資料。（記者王冠仁翻攝）

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