控前國策顧問黃承國是「天道盟」 男網友獲撤告不起訴

前國策顧問黃承國。（資料照，記者廖振輝攝）

2025/03/06 12:58

〔記者王定傳／台北報導〕古姓男子2022年在臉書留言指控前國策顧問黃承國是「台灣史上第一位天道盟國策顧問」等語，另名林姓女子2023年間也在臉書留言指「以營造工程背景出道的王世堅（時任民進黨台北市議員、現任立委），以中泰花園案與天道盟黃承國有利關係深遠，兩人進行形成共同利益群」等而被告；台北地檢署今以黃承國已與古男達成和解並撤告，且黃、王2人都是政治人物，網友是針對可受公評之事進行評論等理由，處分不起訴。

檢方調查，古男於2022年間在臉書留言指控黃承國是：「台灣史上第一位天道盟國策顧問、從天道盟到總統府」等語；林女則於2023年4月12日在臉書留言指「以營造工程背景出道的王世堅，以中泰花園案與天道盟黃承國有利關係深遠，兩人進行形成共同利益群」等語，2人因此被告妨害名譽，但偵查時，黃承國與古男達成和解並撤告，因此不起訴，至於林女則否認犯行。

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檢方認為，依維基百科，黃承國因早年際遇，在外界形象中，始終難以畫清與黑道關連，甚至曾被質疑擔任黑道幫派領袖，且他與王世堅都是政治人物，2人關係本屬一般民眾可加以評論範圍，且較一般事務享有更大限度的評論空間；林女貼文內容是針對政治人物往來關係，屬可受公評而與公共利益有關事務加以傳述、評論，本應有較大限度的言論空間，且其論述亦非毫無憑據，處分不起訴。

民進黨立委王世堅。（資料照）

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