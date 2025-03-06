恐怖密醫！泰國女華僑網購醫材接客整形還抽血注射 1年半海削百萬

康女工作室各項醫材藥品一應俱全，全是來路不明網購商品。（記者陸運鋒翻攝）

2025/03/06 14:01

〔記者陸運鋒／新北報導〕菲律賓華僑康姓女子在雙北地區私設醫美工作室，除了替顧客隆鼻、除皺及瘦身外，甚至進行高風險PRP注射美容回春療程，移民署新北專勤隊蒐證後持拘票、搜索票將其逮捕，查扣大批醫材，而康女經營約1年半獲利已超過百萬，顧客更達百人，詢後依違法醫師法罪嫌送辦。

據了解，康女稱在菲律賓時有護理師經驗，但沒有醫師執照，由於父親是台籍人士，她從2012年來台後取得台灣身分證，看準地下醫美市場驚人商機，從前年初開始在台北市中山區及新北市新莊區非法經營醫美工作室，透過臉書及抖音等網路平台直播手術過程打廣告，想見她的客人還得採預約制。

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據知，康女原本只進行埋線隆鼻、肉毒桿菌除皺及溶脂瘦身等醫美項目，口耳相傳名聲響亮後，竟開始替顧客抽血進行高風險PRP（Platelet-rich plasma，高濃度血小板血漿）注射美容回春療程，而大部分的顧客為外籍移工。

移民署新北市專勤隊調查，去年接獲檢舉有多名非法移工時常出入北市中山區、新北新莊區某民宅，且均由同一名女子接待進出，立即成立專案小組深入追查，發現康女私下替人從事醫美行為，隨即派移民官喬裝顧客，多日向康女諮詢醫美項目並蒐證。

移民署新北專勤隊今表示，搜證完畢待時機成熟後，於去年5月持拘票、搜索票，會同衛生局及新莊警分局前往康女雙北2間工作室逮人，查扣玻尿酸、肉毒桿菌、穀光甘肽、血液離心機、針具等多項非法醫材，甚至可見廢棄染血針頭隨意丟棄在空寶特瓶內，令專案小組人員看了頭皮直發麻。

據查，康女的工作室器材藥品從各式手術針具、醫美機械、美容輸液等醫材至消炎藥、抗生素等藥品應有盡有，且都是從網路低價購入，連單次市價1萬5元的PRP注射美容回春療程，竟只收取1500元，甚至連康女丈夫也被「修修臉」找來當宣傳模特兒，放上術前、術後成果對比照吸引消費者，康女每月獲利達7萬元，詢後醫依違反醫師法罪嫌移送新北地檢署偵辦，新北地院去年12月判處康女有期徒刑6月，緩刑3年。

移民署新北市專勤隊隊長黃奕崗提醒，國人及移工朋友選擇醫美處所前應「停、看、聽」，慎選合法的醫療院所及具有醫師資格的醫事人員，勿落入低價網路醫美廣告圈套，成為非法醫美市場的「白老鼠」，愛美不成反賠了健康。

康女於個人社群平臺張貼術前術後對比照吸引消費者上門 。（記者陸運鋒翻攝）

康女甚至邀請丈夫擔任模特兒展示自己的醫美手術成效。（記者陸運鋒翻攝）

康女竟將使用後廢棄染血針頭隨意放置空寶特瓶內。（記者陸運鋒翻攝）

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