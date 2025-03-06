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    女開車超速累欠115張罰單稅單不繳 行政執行署扣車才說分期繳

    查封車輛。（法務部行政執行署屏東分署提供）

    查封車輛。（法務部行政執行署屏東分署提供）

    2025/03/06 13:15

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣一名女子2022年多次開車行經台26線超速被罰，加上積欠牌照稅、高速公路通行費、汽車燃料使用費等，累欠115件、近16萬元不繳納，直到行政執行署屏東分署透過科技執法，發現女子的汽車停在路旁，並當場查封時，準備取車的女子家人才表示要分期繳納。

    屏東分署表示，該名女子從2022年6月起多次開車行經台26線尖山路段區間測速處，行車速度超過規定的最高時速40公里以內，違反「道路交通管理處罰條例」第40條規定，被裁處罰鍰並記違規點數。

    該女子對超速違規交通罰單置之不理，還積欠使用牌照稅、高速公路電子收費車道通行費、汽車燃料使用費等款項，清查2022年至今，累欠達115件案、約近16萬元稅費罰鍰未繳納。

    案件陸續移送到屏東分署執行，分署收案後扣押該女子存款、薪資，但未扣到金額，因其名下僅有一輛車齡不到5年的汽車，分署通知女子在指定期日到分署並將車輛交出，女子還是未予理會。

    屏東分署與屏東監理站、屏東縣政府財稅局於是攜手運用科技執法，合作追查義務人車輛下落，日前接獲通報發現女子的車輛停在潮州路邊，執行人員確認無誤後進行查封，正要通知拖吊車時，女子的家人購物回來準備取車時，當場表示希望辦理分期繳納，分署則告知須繳清欠稅費罰款，才能塗銷查封。

    屏東分署表示，義務人如有經濟上困難無法一次繳清欠稅費罰款，可檢具相關證明文件至分署辦理分期繳納，切勿置之不理。

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