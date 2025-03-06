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    竹聯幫主黃少岑告別式政商名流齊聚 柯建銘獻花致意

    民進黨團總召柯建銘為治喪主委。（記者鄭景議攝）

    民進黨團總召柯建銘為治喪主委。（記者鄭景議攝）

    2025/03/06 13:02

    〔記者鄭景議／台北報導〕竹聯幫主黃少岑的告別式今（6）日上午10點在台北市立殯儀館懷愛館舉行，不少政商名流以及各路「公司」、「集團」的負責人到場獻花致意，其中包括身為治喪主委的民進黨立委柯建銘，統促黨主席「白狼」張安樂以及民眾黨立委黃珊珊等各黨派政治人物都到場獻花致意。

    據了解，黃少岑治喪委員會名單包含榮譽主任委員王金平、主任委員柯建銘、副主任則包括民進黨的段宜康、黃承國，國民黨的連勝文、洪秀柱，以及商界大佬尹衍樑，顯現黃少岑政商關係良好，人脈廣闊。

    今日到場的政治人物，除了柯建銘外，也見到統促黨張安樂、民眾黨黃珊珊、國民黨王欣儀、雙北市議會代表等藍、綠、白政治人物到場致意；商界則有潤泰集團等各建設、媒體公司，各幫派則以「集團」、「公司」等名義出席，還見到江湖老傳奇「越獄大王」徐開喜親自到靈前獻花。

    告別式於中午12時許結束，預計12點20分火化，下午2點晉塔慈恩園。

    白狼張安樂靈前獻花致意。（記者鄭景議攝）

    白狼張安樂靈前獻花致意。（記者鄭景議攝）

    雙北市議會派代表出席。（記者鄭景議攝）

    雙北市議會派代表出席。（記者鄭景議攝）

    民眾黨立委黃珊珊到場獻花致意。（記者鄭景議攝）

    民眾黨立委黃珊珊到場獻花致意。（記者鄭景議攝）

    江湖傳奇越獄大王徐開喜到場致意。（記者鄭景議攝）

    江湖傳奇越獄大王徐開喜到場致意。（記者鄭景議攝）

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