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    最高罰10萬！彰縣10大火災熱點墓區曝 無人機蒐證

    清明掃墓注意，彰化縣消防局將出動無人機高空監控，一旦發現有燃燒雜草，將立即前往取締。 （圖由消防局提供）

    清明掃墓注意，彰化縣消防局將出動無人機高空監控，一旦發現有燃燒雜草，將立即前往取締。 （圖由消防局提供）

    2025/03/06 13:21

    〔記者湯世名／彰化報導〕隨著清明節腳步接近，已有許多民眾利用假日前往掃墓祭祖，彰化縣消防局今天（6日）公布10大火災熱點墓區，並將出動無人機高空監控，一旦發現有燃燒雜草，將立即派員前往取締，凡被查獲都將依法最高開罰10萬元，並依刑法公共危險罪移送法辦。

    彰化縣10大火災熱點墓區，包括彰化市第1公墓（岸頭山公墓）、第2公墓（培元中學後方）、第3公墓（安溪東路公墓）、第4公墓（一心南街公墓）、員林市第3公墓（坡姜巷公墓）、大村鄉第10公墓（擺塘村）、大村鄉第3公墓（加錫村）、鹿港鎮第4公墓（海埔公墓）、福興鄉第18公墓（外中公墓）及二林鎮廣東厝公墓。

    消防局指出，2023年清明節前兩週全縣共發生98起火災，去年同期則有95起。為因應清明掃墓期間的防火需求，消防局除了加強巡邏，在傳統公墓及火災高風險墓區加設消防取水站，提供手提透明夾鏈袋及輕便水桶，讓民眾能夠輕鬆取水滅火。

    此外，墓區主要出入口已張貼取水站位置圖，確保大家能迅速找到水源，以便於用火後立即澆熄火種，防止火勢蔓延。消防局並協請各鄉鎮市公所，在主要墓區出入口設置金紙集中區，並開闢防火巷，由環保局協助清運，以減少燃燒金紙所帶來的火災風險。

    同時，消防局還將運用無人機進行高空巡查與蒐證，從空中監測墓區動態，並透過廣播即時提醒民眾，避免不慎引發火災。在各大重點墓區出入口，消防局已設置「無人機科技執法」公告立牌與布條，明確告知燃燒雜草的相關罰則，違者將依公共危險罪移送法辦。

    今年清明掃墓彰化縣消防局將出動無人機高空巡查與蒐證，監測墓區動態。 （圖由消防局提供）

    今年清明掃墓彰化縣消防局將出動無人機高空巡查與蒐證，監測墓區動態。 （圖由消防局提供）

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