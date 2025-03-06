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    台中某公幼女師爆虐童！寄養女童遭翻倒椅子、櫥櫃門夾手

    女老師故意翻倒女童座椅，導致女童數度跌倒，並以櫥櫃門夾手懲罰。（情境照）

    女老師故意翻倒女童座椅，導致女童數度跌倒，並以櫥櫃門夾手懲罰。（情境照）

    2025/03/06 13:12

    〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市烏日區某公立附設幼兒園傳出有女師故意翻倒女童座椅，導致女童數度跌倒，並以櫥櫃門夾手懲罰，在旁同學嚇到不敢說話，台中市議員蕭隆澤獲報，痛批這名女師在7年前涉虐童、打老師案被調職仍被投訴，要求校方及教育局説明，台中市教育局證實專案調查查辦。

    蕭隆澤表示，受害女童來自單親寄養家庭，監護人是台中市長盧秀燕，竟放任不適任女師連續3天虐童，小朋友坐在椅子上，翻倒小朋友椅子2次，威脅說要第3次，還拉小朋友手去夾櫥櫃門，雖是單親弱勢小孩，不應該被這樣子虐待。

    教育局指出，2月18日接獲訊息，於20日召開局內審查小組會議，決議受理及組成調查小組調查，2月25日至3月5日訪談國小附設幼兒園相關人員，調查委員持續撰擬調查報告。

    據了解，該幼兒園採混齡教學，2月14日發現中班女童手指頭紅腫，不停哭泣，校方主任及醫護趕緊冰敷，並調閱監視器發現有夾手情事，立即啟動校安通報上報教育局。

    本報向校方查證，由於女童原生家庭特殊，安排寄養家庭並由市長監護，經查證疑有遭施暴情事，教育局派遣多名調查員入校調查後，3月7日將召開教評會要求女師列席說明。

    自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服，務將可盡快救援在生命危機中的兒童。

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