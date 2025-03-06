為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    匕首刺進餐桌板 高鐵怪客恐嚇公眾起訴

    53歲陳姓男子涉嫌在高鐵上對女子動粗，還拿出匕首刺在椅背上洩憤。（資料照）

    53歲陳姓男子涉嫌在高鐵上對女子動粗，還拿出匕首刺在椅背上洩憤。（資料照）

    2025/03/06 12:44

    〔記者王定傳／台北報導〕53歲陳姓男子去年10月搭乘高鐵814次列車，坐在車廂間玄關地板，因不滿劉姓女乘客直接跨過他的身軀及背包，認為遭到褻瀆，竟涉嫌出手朝劉女揮舞外，還自包包內拿出一把刀刃長約18公分匕首說：「送給你」，隨即把刀刺入椅背桌板洩憤；台北地檢署今日依恐嚇公眾罪嫌起訴陳男。

    檢警調查，去年11月10日上午10時36分，陳男搭乘自高鐵台中站搭乘814車次北上列車欲前往台北，上車後因乘客眾多，因此席地而坐在車門旁；後來，劉女自高鐵苗栗站上車，進入車廂時發現陳男盤坐在地、阻礙動線，直接跨過陳男。

    檢方調查，陳男不滿劉女跨過他的身軀及背包，認為遭到褻瀆，於11時34分至37分，進入第10車廂14排座位找尋劉女，兩人發生口角後，陳男除出手朝劉女揮舞外，還揚言：「我沒有打你喔，只是揍椅子而已」，隨後走到18排（博愛座）附近，自包包內拿出一把刀刃長約18公分匕首說：「送給你」隨即把刀刺入椅背桌板洩憤，待列車抵達台北站時也沒將匕首拔出，逕自下車落跑。

    陳犯案後，先徒步前往京站，又在台北市區亂繞，期間還曾變裝，最終搭乘客運回到南投，在南投還到市場、超市逛街購物；警方佈線跟監確認其行蹤後順利逮人，陳男落網後還對媒體大喊：「向社會大眾道歉」。

    匕首插在餐桌背板上。（資料照）

    匕首插在餐桌背板上。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播