匕首刺進餐桌板 高鐵怪客恐嚇公眾起訴

53歲陳姓男子涉嫌在高鐵上對女子動粗，還拿出匕首刺在椅背上洩憤。（資料照）

2025/03/06 12:44

〔記者王定傳／台北報導〕53歲陳姓男子去年10月搭乘高鐵814次列車，坐在車廂間玄關地板，因不滿劉姓女乘客直接跨過他的身軀及背包，認為遭到褻瀆，竟涉嫌出手朝劉女揮舞外，還自包包內拿出一把刀刃長約18公分匕首說：「送給你」，隨即把刀刺入椅背桌板洩憤；台北地檢署今日依恐嚇公眾罪嫌起訴陳男。

檢警調查，去年11月10日上午10時36分，陳男搭乘自高鐵台中站搭乘814車次北上列車欲前往台北，上車後因乘客眾多，因此席地而坐在車門旁；後來，劉女自高鐵苗栗站上車，進入車廂時發現陳男盤坐在地、阻礙動線，直接跨過陳男。

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檢方調查，陳男不滿劉女跨過他的身軀及背包，認為遭到褻瀆，於11時34分至37分，進入第10車廂14排座位找尋劉女，兩人發生口角後，陳男除出手朝劉女揮舞外，還揚言：「我沒有打你喔，只是揍椅子而已」，隨後走到18排（博愛座）附近，自包包內拿出一把刀刃長約18公分匕首說：「送給你」隨即把刀刺入椅背桌板洩憤，待列車抵達台北站時也沒將匕首拔出，逕自下車落跑。

陳犯案後，先徒步前往京站，又在台北市區亂繞，期間還曾變裝，最終搭乘客運回到南投，在南投還到市場、超市逛街購物；警方佈線跟監確認其行蹤後順利逮人，陳男落網後還對媒體大喊：「向社會大眾道歉」。

匕首插在餐桌背板上。（資料照）

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