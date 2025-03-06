兒子飆車撞死 拾荒爸媽求償千萬拿不到半毛錢

陳姓男子無駕騎乘大型重機在大寮區大漢路與民智街口故障「顧路」，後方張姓騎士飆車撞上害死自己。（翻攝Google地圖）

2025/03/06 12:45

〔記者黃佳琳／高雄報導〕陳姓男子騎大型重機車時半路故障，新手上路的他不知如何處理，把車留在馬路上，結果被後方張姓男子以時速105公里迎頭撞上，導致張男傷重不治，張男的爸媽向陳男提告求償1100多萬元，但法官認為，張男飆車撞死自己應負7成責任，且張男爸媽有領到強制險理賠的200萬元，因此判陳男無須再賠錢。

判決指出，2022年2月12日晚上10點多，陳姓男子騎著剛入手的大型重機車行經大寮區大漢路與民智街口時，停等經燈時愛車突然故障「顧路」，陳男不知如何處理，先把愛車放在馬路上等待救援時，後方張姓機車騎士以時速105公里的速度直接撞上，張男噴飛受傷嚴重，經送醫搶救後仍宣告不治。

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檢警調查時，發現陳姓男子沒有大型重機駕照，法官依過失致死罪判他徒刑10月；張男的爸媽因經濟狀況不好，平時靠拾荒維生，痛失愛子的他們，向陳男提告求償1100多萬元。

高雄地方法院鳳山簡易庭審理時，陳男認為，車禍的主因是張男嚴重超速駕駛所致，自己頂多只要付1成的責任，但法官根據車禍鑑定報告，認定陳男無照騎乘大型重機，無照上路導致車禍，應負3成責任，加上張家父母所提出的求償費用加以計算，算出陳男應賠77萬餘元，但因張男爸媽已領到強制險理賠的200萬元，因此判陳男無須再賠錢，全案可上訴。

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