為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    兒子飆車撞死 拾荒爸媽求償千萬拿不到半毛錢

    陳姓男子無駕騎乘大型重機在大寮區大漢路與民智街口故障「顧路」，後方張姓騎士飆車撞上害死自己。（翻攝Google地圖）

    陳姓男子無駕騎乘大型重機在大寮區大漢路與民智街口故障「顧路」，後方張姓騎士飆車撞上害死自己。（翻攝Google地圖）

    2025/03/06 12:45

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕陳姓男子騎大型重機車時半路故障，新手上路的他不知如何處理，把車留在馬路上，結果被後方張姓男子以時速105公里迎頭撞上，導致張男傷重不治，張男的爸媽向陳男提告求償1100多萬元，但法官認為，張男飆車撞死自己應負7成責任，且張男爸媽有領到強制險理賠的200萬元，因此判陳男無須再賠錢。

    判決指出，2022年2月12日晚上10點多，陳姓男子騎著剛入手的大型重機車行經大寮區大漢路與民智街口時，停等經燈時愛車突然故障「顧路」，陳男不知如何處理，先把愛車放在馬路上等待救援時，後方張姓機車騎士以時速105公里的速度直接撞上，張男噴飛受傷嚴重，經送醫搶救後仍宣告不治。

    檢警調查時，發現陳姓男子沒有大型重機駕照，法官依過失致死罪判他徒刑10月；張男的爸媽因經濟狀況不好，平時靠拾荒維生，痛失愛子的他們，向陳男提告求償1100多萬元。

    高雄地方法院鳳山簡易庭審理時，陳男認為，車禍的主因是張男嚴重超速駕駛所致，自己頂多只要付1成的責任，但法官根據車禍鑑定報告，認定陳男無照騎乘大型重機，無照上路導致車禍，應負3成責任，加上張家父母所提出的求償費用加以計算，算出陳男應賠77萬餘元，但因張男爸媽已領到強制險理賠的200萬元，因此判陳男無須再賠錢，全案可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播