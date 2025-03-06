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    台東消防局啟動職安元年 局長呼籲「記得做健檢」

    消防局內進行說明會，牽涉到許多消防同仁福利及工作各面向。（記者劉人瑋攝）

    消防局內進行說明會，牽涉到許多消防同仁福利及工作各面向。（記者劉人瑋攝）

    2025/03/06 13:18

    〔記者劉人瑋／台東報導〕消防人員職安終於納入法規，台東縣消防局今日在災害應變中心舉辦「台東縣消防職安元年 啟動打造健康安全職場」說明會，正式宣告消防職安元年啟動。縣長饒慶鈴表示，縣府有責任、也有義務，打造一個更安全健康的工作環境。局長管建興則表示，這是第一次消防人員職安入法，縣府已拿出實際行動照顧所有消防同仁，同仁也需要善加利用「例如健檢，同仁觀念需要改變」。

    台東縣消防局表示，為呼應中央5年中程計畫，以及去年11月修正之消防法，預計今年6月1日施行，今年起全面推動消防職安元年計畫，積極打造更安全、健康、友善的消防職場環境。

    消防局補充，計畫將自3月起陸續舉辦9場消防安全衛生概論、法規及健康管理等專業課程，以提升消防人員專業知識。此外，也特別邀請專業醫師及心理諮商師定期進駐，提供心理支持與醫療照護；同時將編修消防安全衛生系統手冊及救災救護作業程序書，以強化安全管理；並提供特定項目與臨時健康檢查，根據消防人員的年齡、性別與生理需求，給予貼心保護措施。縣府將在消防局成立「職安專責單位」，並訂定「消防人員職務安全衛生諮詢會設置辦法」、「災害事故調查會設置辦法」等計畫，全力守護消防及義消人員的職業安全。

    饒慶鈴強調，今年不僅是消防職業安全的起點，更將具體落實「生命至上、安全第一」的精神，提出「廳舍安居、勤務安全、身心安康」三大安心目標。此外，縣府特別成立專責單位及專責人力，從法規落實到實務執行，提供消防弟兄最完整的安全防護，讓第一線的消防英雄無後顧之憂。

    消防局內進行說明會，牽涉到許多消防同仁福利及工作各面向。（記者劉人瑋攝）

    消防局內進行說明會，牽涉到許多消防同仁福利及工作各面向。（記者劉人瑋攝）

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