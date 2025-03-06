台中連2起貨車事故奪2命 警：未裝行車視野輔助恐挨罰

交通大隊昨到沙鹿區一間貨運公司，召集駕駛人員辦理交通安全教育講習。（警方提供）

2025/03/06 12:13

〔記者許國楨／台中報導〕台中市今年至今大型車事故死傷件數雖少約11%，但近期大雅及烏日區接連發生兩起貨車與機車碰撞，造成兩名騎士喪生交通事故，引發關注，市警局為此到貨運公司宣導，強調大型車視野死角多，若未依規定裝設行車視野輔助系統者可開罰，呼籲駕駛行車前務必檢查設備是否正常，保障市民交通安全。

有鑑於大型車事故的嚴重性，台中市警局交通大隊昨天前往沙鹿區一間貨運公司，召集駕駛人員辦理交通安全教育講習，提行安全行車觀念。

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交大統計，今年至3月2日為止，大型車發生交通事故計238件，比去年同期發生255件，減少17件，減幅為6.7%；死傷人數部分，今年有280人，去年同期為315人，減少35人，減幅為11.1%，而事故肇因分析，發現未保持行車安全距離為主要原因，分心駕駛（如恍神、緊張）及未保持行車安全間距則分居第二、三名。

交大提醒，大型車因體積較一般車輛大、車身噸位較重，一旦發生事故，危害程度往往比其他車輛更嚴重，且在道路上行駛時，因視野死角多，行進間不容易察覺其他用路人，更要透過行車視野輔助系統螢幕，察覺行車時的視野死角，是大型車重要的行車安全設備。

若未依規定裝設行車視野輔助系統者，處汽車所有人1.2萬元以上2.4萬元以下罰鍰，呼籲駕駛行車前務必檢查設備是否正常，保障市民交通安全，另行經無號誌路口，支線道車輛應停車再開，主線道車輛則應減速接近路口、小心通過，同時均應注意前方人、車路況，「防禦駕駛不可少」，避免交通事故發生。

交大大隊長鄭鴻文說，大型車行駛時應與前車保持安全距離，轉彎或變換車道前務必使用方向燈，如需臨時停車或裝載貨物應選擇適當地點，確勿違規停車，釀成追撞事故，另外行駛中勿疲勞駕駛，養足精神再上路，途中隨時注意身體與精神狀態，養成良好駕駛習慣，確保市民行車安全。

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